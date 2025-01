Il mercato del Messina, Tateo: "Urgono due colpi per reparto, va cambiata l’ossatura della squadra"

Il mercato, che si apre oggi, sarà fondamentale per le sorti della formazione giallorossa e lo stesso procuratore, che ormai conosce bene la piazza, è stato chiaro: «Si deve cambiare tutta la squadra. Si deve intervenire in tutti i ruoli, con due difensori centrali, due centrocampisti e due attaccanti, anche se poi dipenderà da come l’allenatore vorrà giocare. Lo scorso anno quando Modica passò al 4-2-3-1 arrivarono i punti decisivi».

Scelte e interventi che non possono più aspettare per non perdere ulteriore terreno dalle dirette concorrenti, ma il procuratore non ha nascosto le problematiche attorno al club: «Dall’esterno Messina è vista come una squadra di Serie D, è difficile lavorare perché dipende se i giocatori accetteranno questa situazione di classifica. Non ci sono problemi di solidità, perché il presidente Sciotto è stato sempre puntuale, ma Messina non è appetibile, così come non lo sono Turris o Taranto», ha spiegato Tateo, contattato già in estate quando aveva proposto, tra i vari elementi, anche Antonino Musso, poi andato al Sorrento con cui ha segnato 5 reti: «Avevo fatto un piano con giocatori d’esperienza, con Franco che non doveva andare via e con quattro elementi dalla D che non erano scommesse».

Adesso l’unica soluzione del Messina è investire, e anche tanto, come successo negli ultimi anni, quando a gennaio la proprietà è stata costretta, per esigenze di classifica, a intervenire in modo deciso. Ma andrà capito se il presidente Pietro Sciotto, senza vere trattative per la cessione di quote andate in porto, vorrà accolarsi quest’onere: «Messina è la squadra che si deve rafforzare più di tutte per uscire dalla zona play-out - ha concluso il procuratore -. Si può anche seguire la politica del minutaggio, ma innanzitutto servono giocatori d’esperienza come è stato fatto nel 2023 con Kragl, Fumagalli, Ferrara e Perez. In questo momento è una squadra di “angioletti”, è stato smantellato il gruppo esperto ed è stato gestito sulle “scommesse”, ma in un anno si può puntare su due o tre, non di più».