Settori giovanili: la Fair Play Messina chiude il 2024 con il botto, 8 vittorie su 9 gare

Fair Play Messina: cinquina U17 Élite, successi per U14 e U16 Regionali e U15 e U17 Provinciali Chiusura col botto per la Fair Play Messina: la società bianconera chiude l’anno con 8 successi su 9 gare disputate in questo ultimo weekend del 2024. Roboante vittoria per l’U17 Élite, vittorie anche per U14 e U16 Regionali e U15 e U17 Provinciali Doppio impegno questa settimana per la Next Gen Fair Play nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B: vittoria per 6-0 nel recupero della prima giornata giocato venerdì 12 dicembre contro l’Atletico Messina grazie alla doppietta di Nuccio e alle reti di Carbone, Giliberto, Di Natale e Marino. Vittoria anche contro la Real Gescal Sq. B nel match disputato sabato 14 dicembre: 7-0 per i peloritani; tripletta per uno scatenato Nuccio e le restanti reti di Jackson, Di Natale, Giliberto e Carbone. Mister Cangemi schiera Fiumara, Saglimbeni, De Luca, Costa, Giostra, Morabito, Lazzara, Giliberto, Nuccio, Carbone e Lasme Mapkegne Samuel Jackson. I padroni di casa trovano il vantaggio al 5’: palla dentro di Costa per la testa di Giliberto che anticipa Borgosano e fa 1-0, non può niente la difesa in maglia verde. Dopo un minuto la Next Gen trova il 2-0: Jackson libera Giliberto, in area serve Nuccio che in rovesciata trova la magia. Al 15’ ancora azione offensiva bianconera: palla tagliata di Saglimbeni deviata per Nuccio che deve solo appoggiare in rete il 3-0. Nella ripresa la Next Gen dilaga: al 39’ Lazzara serve la sponda di Nuccio per la conclusione di Carbone che fa 4-0. Dopo dieci minuti si invola il numero 11 Jackson che si unisce al tabelline dei marcatori segnando la quinta rete locale. Al 61’ azione telecomandata per l'appoggio di Jackson che lascia a Nuccio, Di Natale mette dentro anticipando Augliera portando il risultato sul 6-0. Dopo tre minuti arriva la settima rete del match: palla dentro per Nuccio che forza la giocata salta un uomo e va in porta battendo Augliera 7-0 e tripletta per lui.

Finale di prima parte di stagione dolce amaro per la Fair Play nel campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E: al “S. Marina” di Milazzo la Fair Play di mister Barreca domina e travolge 0-13 il Don Peppino Cutropia con le doppiette di Vermiglio, Modica, Fresco, Modica e le reti di Costa, Augliera, Cafarelli, Bartolone e Calabrò. La Fair Play Messina Sq. B di mister Leto invece perde al “Sorbello Stadium” 2-3 contro il Torregrotta 1973 Sq. B. Succede tutto nella prima frazione: al 17’ vanno in vantaggio gli ospiti con un dribbling secco di Rappazzo, filtrante per Costa che si invola verso Schepis, tiro parato ma la palla torna al numero 8 che ribatte in rete. Dopo quattro minuti il pareggio Fair Play: Faliti su punizione fredda Natoli. Lo stesso Faliti al 27’ firma la sua doppietta personale, nell'occasione evidente l'errore di Natoli. In neanche cinque il Torregrotta prima pareggia e poi passa in vantaggio: al 31’ angolo per la testa di Loria che segna il 2-2 e al 33’ ancora su angolo, questa volta con Rappazzo. Nella ripresa i bianconeri non riescono a trovare il pari nonostante le ottime occasioni avute: al 41’ Bernava calcia male da ottima posizione. Al 49’ calcio d’angolo che arriva a Schepis che prende la traversa. Al 63’ dopo un ottimo giro palla dei messinesi, Franco conclude ma Natoli para in tuffo.