Settori giovanili, Fair Play Messina: doppio stop contro l’Accademia Siracusa per U15 e U17 Élite. Cadono U14 e U16 Regionali contro il Vivi Don Bosco

L’U15 Élite di mister Cucinotta esce sconfitta 3-2 dal “Riccardo Garrone”contro la capolista Accademia Siracusa. Nell’ultima partita del girone d’andata la formazione titolare è Villari, Marino, Ruggeri, Staiti, Santoro, Colozzi, Ieni, Lucifora, Schepisi, La Monaca e Bombaci. Al 13’ vantaggio ospite: da rimessa laterale Bombaci fa scorrere la sfera e con un pallonetto supera il portiere portando in avanti la Fair Play con una splendida giocata. Al 36’ i bianconeri trovano la rete che li porta sul +2: Lucifora recupera palla e serve La Monaca, palla perfetta per Schepisi che a tu per tu col portiere apre il piattone destro e la mette dentro per lo 0-2 Fair Play. La musica cambia completamente nella ripresa: al 4’ Santoro serve Rinaldi che supera l’avversario e con uno splendido destro da fuori supera il portiere segnando l’1-2. Al 22’ i locali trovano la rete del pari: discesa da destra di Di Mauro, uno-due con Tuccio e tiro che porta l’Accademia Siracusa a pareggiare il match. Sul finale arriva la beffa finale per la Fair Play con i padroni di casa che completano la rimonta: Rinaldi crossa in mezzo per Amore che mette il piede destro e regala così tre punti alla capolista. Finale amaro per i peloritani; ora la sosta servirà per ricaricare le energie per il girone di ritorno dove si proverà a riavvicinarsi ai siracusani.

Al “Sorbello Stadium” l’U17 Élite si arrende all’Accademia Siracusa per 0-2. Mister Moschella schiera Foresta in porta, Deodato, Chillemi, Minissale, Scilio, Sofia, Alessi, Maccarrone, Tutino, Franco e De Maria. Ospiti pericolosi al 21’: Palla messa dentro da Barcio respinta da Foresta su cui si avventa Catinello che gonfia la rete ma in posizione di fuorigioco. Subito dopo ci prova Lombardo ma il destro termina alto. Al 28’ tentativo Fair Play: De Maria ruba palla ad Adorno e calcia trovando la respinta di Di Martino. Gli ospiti trovano il vantaggio dieci minuti dopo: imbucata per Catinello che resiste ad una carica e poi viene steso da Foresta. Calcio di rigore per l’Accademia Siracusa che lo stesso Catinello mette in rete. Prima della fine del primo tempo ci provano i bianconeri con De Marisa ma il suo destro viene respinto in corner da Di Martino. Nella ripresa al 16’ gli ospiti prendono prima il palo con il mancino di Saraceno e poi al 18’ segnano lo 0-2: contropiede ospite con Sapienza che serve Catinello che calcia mandando in rete, doppietta per lui. Cinque minuti la Fair Play ha una grande occasione per accorciare le distanze: il subentrato Raneri viene steso in area da Iacono e l’arbitro concede il tiro dagli undici metri. Dal dischetto si presenta De Maria che si fa ipnotizzare da Di Martino che tiene la propria porta inviolata. Al 31’ ancora Fair Play: punizione di De Maria messa dentro per Maccarrone che colpisce di testa trovando la respinta di un super Di Martino. L’ultima occasione del match è bianconera al 44’: ancora una punizione battuta da De Maria che mette dentro per Deodato che di testa manda sul fondo. Finisce 0-2 per l’Accademia Siracusa, capolista a quota 25. Fair Play che nel prossimo turno, domenica 15 dicembre affronta il fanalino di coda Ragusa Boys con l’obiettivo di vincere per uscire dalla zone calde della classifica.

Sconfitta nel campionato Allievi Provinciali U16 - Girone C per la Fair Play Messina Sq. B che perde 0-4 in casa contro la Vivi Don Bosco. I bianconeri scendono in campo con Pintaldi in porta, Calabrò, Cinturino, Prugno, Galletta, Balsamo, Vinci, Pizzo, Gervasi, Di Pietro e Brigandì. Ospiti subito pericolosi con Qadchaoui ma Pintaldi respinge. Al 8’ il primo gol del Vivi Don Bosco è di Mazzeo che su punizione inganna Pintaldi e la mette sotto il sette trovando una splendida traiettoria. Al 17’ ci prova la Fair Play con Balsamo che da punizione calcia sopra la traversa. Un minuto dopo gli ospiti trovano lo 0-2: Caravello recupera palla e serve Miano che scambia con lui per il gol del doppio vantaggio. Ci provano subito i bianconeri a riaprire la partita con una punizione che viene respinta da La Rosa, arriva a respingere Gervasi che calcia in bocca al portiere. Al 27’ ci riprova Qadchaoui che viene ipnotizzato da Pintaldi. I locali sfiorano il goal al 42’ su calcio d'angolo con una lettura errata di La Rosa, dopo il tocco la palla finisce sul palo. Nella seconda frazione al 5’ arriva la terza rete ospite: palla illuminante per Puliafico che trova l'angolino basso e batte Pintaldi. Dopo tre minuti tenta di trovare ancora la rete Qadchaoui ma trova la parata del subentrato Nasso. Al 13’ i bianconeri cercano la rete per riaprire il match: Brigandì recupera palla in area e serve in area Di Pietro, il suo tiro sorvola la traversa. Non si arrende Qadchaoui che cerca in tutti i modi di segnare: al 22’ calcia dalla distanza e sfiora l'eurogol trovando la traversa. Al 32’ imbucata per Puliafico che non riesce ad indirizzare, respinge Nasso. Subito la Fair Play con Vermiglio che avanza e prova a trovare la giusta diagonale ma sfiora la porta. Dopo quattro minuti occasione Vivi Don Bosco: Qadchaoui sfida ancora Nasso su punizione senza trovare la via della rete. Al 40’ arriva lo 0-4 ospite: Qadchaoui prova a saltare Nasso, il portiere bianconero tocca prima il pallone ma è calcio di rigore secondo il direttore di gara. Qadchaoui batte il rigore e segna a Nasso trovando il 4-0 definitivo. Prossima settimana la Fair Play Sq. B sfida la Sport Project Academy in trasferta domenica 15 dicembre.

Battuta d’arresto anche per l’U14 Regionali nel campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E: 2-3 al “Sorbello Stadium” contro il Vivi Don Bosco Sq. B. Mister Barreca mette De Paola tra i pali, Melis, Di Blasi, Di Pietro, Ilario, Calabro, Benecchi, Augliera, Fiumano, Modica e Vermiglio. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, gli ospiti sono andati in vantaggio con Bucca, pareggia Di Blasi per la Fair Play su rigore, 1-2 ospite con Recupero, anche lui dagli undici metri, agguantano ancora una volta il risultato i bianconeri con Augliera ma il Vivi Don Bosco trova la rete della vittoria e del 2-3 finale con Catanese. Prossimo match domenica 15 dicembre in trasferta contro il Don Peppino Cutropia.

A seguire per la Fair Play le altre gare: mercoledì 11 dicembre campionato Allievi Provinciali U16 - Girone C “Comunale Bonanno” ore 15:00 Next Gen Fair Play Messina - AGA Messina, campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E “F.P. Merendino” ore 15:00 New Eagles 2010 Sq. B - Fair Play Messina Sq. B, campionato campionato Juniores Regionali U19 - Messina - Girone B “Comunale Ali Terme” ore 15:00 Valdinisi - Fair Play Messina.

Tabellino Campionato Under 15 Élite - Girone B - 11a Giornata - “Riccardo Garrone” di Siracusa, domenica 8 dicembre - ore 11:00

Accademia Siracusa - Fair Play Messina U15 Élite: 3-2

Marcatori: 13’ Bombaci (F), 36’ Schepisi (F), 4’ st Rinaldi, 22’ st Di Mauro, 34’ st Amore

Accademia Siracusa: Da Silva, Bastante, Di Mauro, Rinaldi, Mineo, Moscuzza, Greco, Italia, Tuccio, Serrano, Tata.

Allenatore Costantino Forcellini

Fair Play Messina U15 Élite: Villari, Marino, Ruggeri, Staiti, Santoro, Colozzi, Ieni, Lucifora, Schepisi, La Monaca, Bombaci.

Allenatore Antonio Cucinotta

Tabellino Campionato Under 17 Élite - Girone B - 11a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 8 dicembre - ore 10:00

Fair Play Messina U17 Élite - Accademia Siracusa: 0-2

Marcatori: 39’, 18’ st Catinello

Fair Play Messina U17 Élite: Foresta, Deodato, Chillemi, Minissale (11’ st Raneri), Scilio, Sofia (36’ st Sofia), Alessi (40’ st Galipò), Maccarrone, Tutino, Franco, De Maria.

Allenatore Domenico Moschella

Accademia Siracusa U17 Élite: Di Martino, Iacono, Adorno, Russo, Citino, Barcio, Saraceno, Latina, Morreale, Lombardo, Catinello

Allenatore Sebastiano Amodio

Tabellino Allievi Provinciali U16 - Girone C - 5a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 8 dicembre - ore 11:45

Fair Play Messina Sq. B U16 - Vivi Don Bosco: 0-4

Marcatori: 8’ Mazzeo, 18’ Miano, 5’ st Puliafico, 40’ st Qadchaoui

Fair Play Messina Sq. B: Pintaldi (6’ st Nasso), Calabrò (23’ st Daleno), Cinturino, Prugno (23’ st Quartuccio), Galletta (19’ st Ilardo), Balsamo (19’ st Vermiglio), Vinci, Pizzo, Gervasi (10’ st Sciabbarasi), Di Pietro (19’ st Benecchi), Brigandì.

Allenatore Chiofalo, Caminiti

Vivi Don Bosco U16: La Rosa, Ciolaro, Salamone, Formica, Crisafulli, Mazzeo, Calabrese, Qadchaoui, Puliafico, Caravello, Miano.

Allenatore Sebastiano Raffa