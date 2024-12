Debacle del Messina, il cinico Foggia vince al "Franco Scoglio" 3-0. Peloritani inesistenti dopo i primi venti minuti

Il Messina crolla ancora al “Franco Scoglio”, sconfitto anche da un cinico Foggia che fa sfogare i biancoscucati nei primi venti minuti, colpisce al 26’ con il diagonale di Mazzocco e completo lo 0-3 in un secondo tempo in cui il Messina è praticamente inesistente.

Eppure il primo tempo dei peloritani era stato discreto, con Petrungaro e Frisenna a sfiorare il gol con due conclusioni da fuori area. Al 26’, come detto, il diagonale mancino di Mazzocco per lo 0-1 con la netta complicità di Krapikas che poco dopo si riscatta parzialmente sul colpo di testa dello stesso Mazzocco. Perina, sul fronte opposto, è eccellente su Petrungaro e Petrucci, con la partita del Messina che di fatto finisce qui. Nella ripresa prima Mazzocco sfiora il palo e poi Krapikas è strepitoso su Tascone. Poco dopo l’ora di gioco Anatriello va a un passo dal pari, ma spara alle stelle da distanza ravvicinata. Passano sei minuti e il Foggia raddoppio ancora con Mazzocco su assist di Zunno e dopo una nuova ingenuità di Krapikas. Gara chiusa, il Messina non reagisce e al 93’ Emmausso cala anche il tris, ma non esulta in rispetto del suo recente passato.