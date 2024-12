Messina, il ds Pavone lascia l’incarico. Il Trapani sullo sfondo

Giuseppe Pavone non sarà più il direttore sportivo del Messina: non è ancora emersa la comunicazione ufficiale, ma ufficiosamente è ormai sancito il divorzio. Le dimissioni vengono ritenute irrevocabili dal diretto interessato, anche se respinte in prima battuta dall’attuale presidente Pietro Sciotto.

La decisione di Pavone, che giunge a sorpresa ma fino a un certo punto, era già stata presa prima della partita contro la Turris, alla quale l’esperto dirigente non ha assistito in terra campana. Ed è tornato a casa, in Puglia. Sarà probabilmente rescissione, ma non sono ancora note le motivazioni che hanno portato all’addio: potrebbe essere legato alla passaggio di proprietà che si presume imminente, alle mancate garanzie sulla possibilità di intervenire a gennaio sul mercato senza reali interlocutori attuali o magari ad altre proposte che gli sono giunte sempre dalla Serie C. Si parla soprattutto del Trapani, che sarebbe pronto a ingaggiarlo. E stima anche il tecnico Giacomo Modica, che però dovrebbe essere licenziato dall’Acr per essere ingaggiato da un’altra squadra.