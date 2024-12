Settori giovanile Fair Play Messina: vincono ancora U15 e U17 Élite, U14 Regionali e U17 Provinciali, stop per gli U15 Provinciali

Ultima settimana di novembre di intenso ritmo per la Fair Play Messina: vittorie per le formazioni U14 Regionali, vittorie per l’U15 e l’U17 Élite e vittoria in trasferta per l’U17 Provinciali. Escono sconfitte nei loro impegni settimanali Next Gen e Atletico Messina nel campionato U15 Provinciali. Terza vittoria in campionato per l’U17 Élite di mister Moschella: vittoria per 1-2 al “Bonaiuto Somma” di Mascalucia contro la Team Sport Millenium. L’undici titolare ospite schierato da mister Moschella è Lembo Luscari, Chillemi, Minissale, Scilio, Deodato, Sofia, Alessi, Maccarrone, De Maria, Foscolo e Franco. La prima conclusione è ospite e arriva al 7’ con Foscolo ma viene controllata agevolmente da Belgiorno. Al 9’ occasione locale: sugli sviluppi dell’angolo dalla destra, inserimento di Bruno su cui Lembo Luscari fa attenzione. Al 15’ serpentina sull’out di destra di De Maria ma Belgiorno interviene ancora una volta non in maniera irresistibile. Dopo due minuti arriva il vantaggio per gli ospiti: calcio di punizione battuto da Sofia, palla che va sul palo alla sinistra di Belgiorno che poi è sfortunato nel vedersi carambolare la sfera alle proprie spalle. Vantaggio bianconero, complessivamente meritato per l’approccio convinto e determinato. Teamsport che ci prova al 21’ con il piazzato di Caraffa su cui Lembo Luscari non si lascia intimorire. Teamsport che ci prova con il piazzato di Caraffa su cui Lembo Luscari non si lascia intimorire. Al 39’ Fair Play ancora pericolosa, iniziativa di Alessi palla al piede, è uno scarico per Franco che esalta ancora una volta Belgiorno in presa aerea. Poco dopo batte un colpo la Teamsport, numero di Lo Cicero che va con personalità sul fondo, assist per Emerson che va al tiro, sue le proteste per una cintura ai suoi danni che l’arbitro non ravvede. Prima della fine del primo tempo arriva il doppio giallo a Caraffa che eccede in un gesto di stizza calciando il pallone, Teamsport costretta a giocare tutto il secondo tempo con un uomo in meno.



Nella ripresa arriva al 5’ il raddoppio della Fair Play: grande lavoro sulla corsia di destra di De Maria che serve un pallone in mezzo, palla non contenuta da Belgiorno e tap in vincente di Ludovico Franco. Al 18’ numero di Sofia in un fazzoletto, servizio per l’accorrente Galipo che calcia centralmente, facile per la presa di Belgiorno. Dopo tre minuti ancora Sofia, il più continuo tra le file bianconere, con tanti metri da percorrere, calcia ma trova un attento Belgiorno che mantiene in vita la Teamsport. Al 69’ la Teamsport sfiora il goal dell’1-2 con Lo Cicero che centra il palo. Dopo sei minuti i padroni di casa trovano la rete che accorcia le distanze: Raciti si guadagna il penalty che può riaprire il conto: il mani di Minissale non viene condonato dall’arbitro che indica gli estremi per il calcio di rigore battuto centralmente da Emerson. Al 36’ ci provano i locali con Raciti che, da punizione, non inquadra la porta. Al 40’ La Scala vola sulla punizione di De Maria ben calibrata, forte e precisa. L’ultima occasione della gara è per la Fair Play: Tutino si presenta a tu per tu con il portiere ma deve fare i conti con un super La Scala che gli nega il 3-1. Vince la Fair Play che va a quota 9 in classifica. Prossima gara domenica 8 dicembre in casa contro l’Accademia Siracusa.