Il Messina punta a sfatare il tabù trasferta

Le due sconfitte consecutive con Team Altamura e Sorrento hanno fatto piombare il Messina nelle secche della bassa classifica, con i biancoscudati “salvati” solo dalle difficoltà della Juventus NextGen e dalle penalizzazioni comminate a Taranto e Turris, che sul campo hanno conquistano gli stessi punti dei Messina (i pugliesi) e tre in più (i corallini). E la sfida odierna proprio con la Turris (calcio d’inizio alle 17.30) offre al gruppo peloritano l’opportunità di mettere un buon margine di vantaggio con le ultime tre posizioni della graduatoria, ma occorrerà un Messina ben diverso rispetto a quello visto nelle ultime due uscite.

Prima gioia cercasi. Manetta e compagni in trasferta hanno fatto una fatica tremenda, raccogliendo appena tre pareggi con Latina, Trapani e Catania, a fronte delle cinque sconfitte con Audace Cerignola, Crotone, Picerno, Avellino e Altamura. Il blitz al “Liguori”, per quanto la tradizione non sia positiva, potrebbe non essere impossibile, contro un avversario che non vince da un mese e mezzo (ultimo successo il 19 ottobre con il Giugliano) e che in casa ha raccolto appena 9 punti in 8 gare giocate.

Due indisponibili. Nel silenzio del tecnico Giacomo Modica, il Messina viaggerà alla volta di Torre del Greco senza Lino Ortisi e Blue Mamona, infortunati dell’ultima ora per problemi muscolari che sarebbero stati avvertiti nel corso della rifinitura... Torna a disposizione Lia che ha scontato il turno di squalifica e, come a Catania, potrebbe essere schierato “alto” nel tridente insieme ad Anatriello e Petrungaro, anche per far rifiatare Pedicillo, sempre titolare in queste prime 16 giornate e apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Davanti al confermato Krapikas, probabile riproposizione del quartetto formato da Salvo, Manetta, Marino e Rizzo (ma attenzione ai “desaparecidos” Ndir e Morleo). In mezzo al campo, ai lati del play Anzelmo, dovrebbero essere confermati Frisenna e Garofalo.

L’avversario. Anche la Turris vive un momento complicato tanto sul piano societario quanto su quello dei risultati. Il club ha annunciato una svolta entro la prossima settimana tra lo scetticismo di una piazza che ha visto la squadra corallina vincere appena tre volte in stagione. Anche il tecnico Mirko Conte non parla, in questo caso per un annunciato silenzio stampa dopo il ko con il Foggia, indetto «per evitare di influenzare le persone». Per quel che concerne la formazione, Nocerino e Giannone, dopo l’iniziale panchina nel turno infrasettimanale con la Juventus NextGen, dovrebbero tornare dal primo minuto alle spalle della punta Ekuban. 3-4-2-1 per la Turris, con Nicolao (in ballottaggio con Parodi) e Boli esterni e il trio Esempio-Cocetta-Ndiaye davanti al portiere Marcone. Dubbi in mezzo al campo, con Castellano e Scaccabarozzi favoriti su Morrone e Casarini. Out Pugliese che sconterà la terza giornata di squalifica e gli infortunati Trotta e Solmonte. Intanto, anche il club manager e responsabile dell’area scouting Francesco Marseglia ha rassegnato le proprie dimissioni: «Ormai era impossibile lavorare in queste condizioni - dice a VesuvioLive - non è stata mantenuta nessuna delle promesse fatte. La piazza e la tifoseria corallina non meritano una proprietà del genere. Mi auguro che le cose cambino ben presto e che la Turris possa avere una vera società».

Terna arbitrale. Al “Liguori” fischierà il signor Francesco Burlando di Genova, al primo incrocio tra i professionisti con il Messina, diretti solo in occasione dell’ultima gara casalinga del campionato di Serie D 20/21 con il Marina di Ragusa (3-0, gol di Bollino, Foggia e Arcidiacono). Curiosità: lo scorso anno gli assistenti Massimiliano Starnini di Viterbo ed Emanuele Fumarulo di Barletta hanno “sbandierato” in occasione delle due gare vinte dal Messina con l’Avellino. Il laziale all’andata (gol di Plescia), il pugliese al ritorno (gol di Manetta).