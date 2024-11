Messina incapace di trovare continuità. I prossimi venti giorni saranno decisivi

Un copione già scritto, un dejà vu senza fine: nelle partite del Messina tutto si ripete senza variazioni, tra approcci incoraggianti, qualche buona occasione, un discreto equilibrio in campo e immancabili proteste per un episodio dubbio o per una decisione arbitrale controversa. Poi, però, il solito epilogo: un errore clamoroso di reparto o di un singolo, il gol subito e una reazione che si rivela insufficiente. Anche perché i ricambi non sono all’altezza. E anche la sfida contro il Sorrento non ha fatto eccezione.

Fiacchi. Un primo tempo con un Messina apparentemente vivo, tra la conclusione di Garofalo parata da Del Sorbo e il gol di Marino annullato per un dubbio fallo. Ma nella ripresa la squadra si è spenta, regalando il vantaggio ai rossoneri con una sequenza di errori quasi surreale. E la reazione? Fiacca, condizionata dalle prestazioni opache di giocatori come Anatriello e Petrungaro e dalla poca incisività dei subentrati, come i soliti sospetti Cominetti, Luciani e Re poco adatti al livello del campionato.