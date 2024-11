Tifosi del Milazzo aggrediti a Vittoria. Il club rossoblù condanna ma senza strumentalizzare

Prima del match del torneo di Eccellenza tra Vittoria e Milazzo ieri pomeriggio sono stati registrati alcuni incidenti fuori dallo stadio tra le due tifoserie, che sono venute a contatto scatenando alcuni tafferugli. Durante i disordini sedati dalle forze dell’ordine, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. E su questo brutto episodio oggi la società mamertina ha diffuso una nota con la quale condanna fermamente quando si è verificato e prende le distanze da questi comportamenti. Il presidente Mauro Versaci: “Per noi Vittoria e i vittoriesi rimangono l’accoglienza educata e rispettosa della società che ci ha accolto, non la ventina di scalmanati che hanno aggredito i nostri tifosi al loro arrivo. La benzina vicino al fuoco divampa e il gioco è fatto”. “Poteva essere gestita meglio la situazione? Questo è l’interrogativo che ci poniamo ma che mettiamo da parte per non cadere nel tranello della strumentalizzazione. Ci uniamo alla società Vittoria e alla condanna della violenza”.