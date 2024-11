Settori giovanili: Fair Play Messina, vincono U15 e U17 Élite, U14 Regionali e U17 Provinciali. Cade l’Atletico Messina U15

U15 Élite corsaro: sul campo della Katane Soccer finisce 1-3 grazie alla doppietta di Centorrino e alla rete di Santoro . L’undici schierato da mister Cucinotta è Falcone, Marino, Ruggeri, Staiti, Santoro, Colozzi, Ieni, Lucifora, Centorrino, La Monaca e Bombaci. È la Fair Play a sbloccare il match alla mezz’ora: errore difensivo locale che lascia solo il numero 9 Centorrino che supera il portiere e porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa dopo quattro minuti Bombaci per La Monaca, lancia Centorrino che solo davanti al portiere segna lo 0-2 Fair Play e la sua doppietta personale. Al 16’ i locali accorciano le distanze: rete di Zappalà di testa su cross arrivato dalla sinistra, non può nulla Falcone. Al 25’ i bianconeri chiudono il match sul risultato di 1-3: da calcio d’angolo segna Santoro. Con questa vittoria la Fair Play resta sola al secondo posto a +4 proprio sulla Katane Soccer. Il prossimo incontro sarà domenica 1 dicembre in casa contro La Meridiana.

Vince in extremis l’U17 Élite che supera i pari età dell’Airone Sport Club 1-0 grazie alla rete allo scadere di Foscolo . Mister Moschella per cercare di vincere, dopo la sconfitta della scorsa settimana, mette in campo Foresta, Deodato, Chillemi, Scilio, Schiavo, Sofia, Panteoro, Maccarrone, De Maria, Franco e Tutino. Nella prima frazione si vede subito un’ottima Fair Play: al 3’ Tutino serve la corsa di De Maria che con un tiro-cross non trova la porta. Al 11’ Panteoro serve Chillemi ma il pallone esce fuori. Un minuto dopo De Maria infila per Tutino che viene toccato in area ma secondo il direttore di gara non c'è il penalty. Al 17’ punizione di De Maria per Scilio che non trova l'incornata vincente. Per gli ospiti una possibile occasione al 25’: nella mischia arriva un tocco di mano di Chillemi sulla conclusione di Lorefice ma per l’arbitro, ancora una volta, non è rigore.

L’ultima occasione del primo tempo è bianconera: al 42’ su calcio d'angolo, colpo di testa di Deodato che non trova la porta. Nella ripresa ancora dominante la Fair Play che cerca in tutti i modi la rete del vantaggio. Subito occasione al 1’ del secondo tempo: su corner De Maria mette dentro, deviazione e poi tiro di Sofia, Tutino segna ma l'arbitro segnala un fuorigioco. Al 53’ si scatena sulla fascia Deodato che trova la facile parata di Calabrese. Dopo tre minuti tenta De Maria dalla destra ma è attento Calabrese. Al 65’ De Maria serve Maccarrone, poi tacco di Franco per De Maria che se ne va, tenta il tiro che purtroppo non trova lo specchio. Poco dopo tenta anche Franco la conclusione che esce fuori. Al 26’ si fa male Tutino in un contrasto di gioco senza fallo, escono lui e Maccarrone ed entrano Galipò e Foscolo. Mancano dieci minuti allo scadere e la Fair Play non demorde; vuole vincere la gara. Al 36’ scappa De Maria sulla fascia ma non trova la diagonale vincente. Al 40’ Sofia la mette dentro per la testa del subentrato Foscolo che sfiora la porta. Ma lo stesso Foscolo non si arrende e nel terzo minuto di recupero, sul finale Deodato mette dentro proprio per Foscolo che batte Calabrese e porta a casa la vittoria con l'1-0 allo scadere. La Fair Play vince e arriva a sei punti in classifica superando l’Airone fermo a quota cinque. Il prossimo impegno per i bianconeri sarà sabato 30 novembre in trasferta contro la Team Sport Millenium.

Quarto successo consecutivo per la Next Gen Fair Play Messina nel campionato Allievi Provinciali U17 - Messina - Girone B: al “Sorbello Stadium” finisce 7-3 sul Real Gescal Sq.B. Mister Fiumara schiera Gambadauro, Irrera, Megna, Modeo, Zampaglione, Mortelliti, De Clario, Naccari, Pallotta, Summa e Calabrò. Padroni di casa subito in vantaggio dopo tre giri di lancette: Naccari lancia Calabrò che batte il portiere con un destro elegante. Al 11’ doppio vantaggio Fair Play: Summa avvia e conclude l'azione del 2-0 con un tocco ravvicinato. Accorcia le distanze il Real Gescal alla mezz’ora con Pulejo coglie un jolly dalla distanza che riapre improvvisamente la partita. Ma i locali non ci stanno e al 35’ su punizione trovano il terzo centro con Pallotta. Al 40’ la rete del 3-2 ospite: Rimessa laterale per Galeano che gira in area su Occhino, tiro ravvicinato e rete per il numero 9. Termina con ben cinque reti il primo tempo con la Fair Play in vantaggio. Nella seconda frazione i bianconeri su portano sul +2: al 61’ cambio di versante per il neo entrato Cosio che supera elegantemente un difensore, poi il secondo e batte il portiere Raffa col diagonale. Dopo pochi minuti si riavvicina ancora una volta il Real Gescal con il tiro da fuori di Costa che sorprende il portiere Gambadauro che si è fatto trovare impreparato. Al 74’ errore difensivo ospite ne approfitta Cosio che col destro batte ancora una volta Raffa; 5-3 e doppietta per lui. Buon momento per i locali che trovano il sesto goal ancora con Cosio che, dopo il velo di Summa, completa la tripletta diventando il man of the match. Gloria al 83’ anche per il capitano Mortelliti che, dopo aver combinato con Cosio, colpisce sul primo palo e trova l’ultima rete della gara. Finisce 7-3 per la Next Gen Fair Play Messina. Nel prossimo turno affronterà la Valdinisi Calcio in trasferta domenica 1 dicembre.

Vince anche la Fair Play Messina U14 nel campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E: 3-0 al “Sorbello Stadium” contro la Messana. Grazie alle rete di Di Blasi, Benecchi e Modica, i bianconeri si portano a quota 6 con due vittorie e una sconfitta finora. Nella prossima giornata la Fair Play affronterà l’AGA Messina Sq. B domenica 1 dicembre. Sconfitta invece per l’Atletico Messina nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B: 7-0 in casa del Riviera Nord. I ragazzi di mister Cangemi proveranno a rialzare la testa contro il Calcio Trinacria Messina domenica 1 dicembre nella quinta giornata di campionato.

A seguire per la Fair Play le altre gare: lunedì 25 novembre: nel campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E Fair Play Messina Sq. B- Comprensorio del Tindari terminata per 5-1 al “Comunale” di Oliveri a segno Bernava, Crisafulli, Naccari e Gabriel Schepis, autore di una doppietta; nel campionato Juniores Regionali U19 - Messina - Girone B Fair Play Messina - Polisportiva Sant’Alessio al “Sorbello Stadium” terminata per 5-0 con reti di Cortina, Panteoro autore di una doppietta, Nicosia e Foscolo.

Martedì 26 novembre: nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B Passion Sport - Next Gen Fair Play Messina al “Gescal Stadium”.

Mercoledì 27 novembre: nel campionato Allievi Provinciali U16 Next Gen Fair Play Messina - Nuova Rinascita al “Comunale Bonanno” e Passion Sport - Fair Play Messina Sq. B al “Gescal Stadium”.

Tabellino Campionato Under 15 Élite - Girone B - 9a Giornata “Comunale” di Viagrande domenica 24 novembre - ore 11:00

Katane Soccer - Fair Play Messina U15 Élite: 1-3

Marcatori: 30’, 4’ st Centorrino, 16’ st Zappalà (K), 25’ st Santoro

Katane Soccer: Stancanelli, La Mattina, Di Prima, Russello, Russo, Buglio, Falco, Lattuca, Sapienza, Zappalà, Maccavino.

Allenatore Sirio Silvestri

Fair Play Messina U15 Élite: Falcone, Marino, Ruggeri, Staiti, Santoro, Colozzi, Ieni, Lucifora, Centorrino, La Monaca, Bombaci.

Allenatore Antonio Cucinotta

Tabellino Campionato Under 17 Élite - Girone B - 9a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 24 novembre - ore 10:00

Fair Play Messina U17 Élite - Airone Sport Club U17 Élite: 1-0

Marcatori: 48’ st Foscolo

Fair Play Messina U17 Élite: Foresta, Deodato, Chillemi, Scilio, Schiavo (32’ st Contes), Sofia, Panteoro (3’ st Alessi), Maccarrone (26’ st Foscolo), De Maria, Franco, Tutino (26’ st Galipò).

Allenatore Domenico Moschella

Airone Sport Club U17 Élite: Calabrese, Iabichino, Spadaio, Gerratana, Lorefice, Pisana, Lo Magno, Spadaio, Leone, Basile.

Allenatore Andrea Tona

Tabellino Allievi Provinciali U17 - Messina - Girone B - 5a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, sabato 23 novembre - ore 16:30

Next Gen Fair Play Messina - Real Gescal Sq.B: 7-3

Marcatori: 3' Calabrò, 11' Summa, 31' Pulejo (G), 35' Pallotta, 40' Occhino (G), 61’, 74’, 76’ Cosio, 65' Costa (G), 83' Mortelliti

Next Gen Fair Play Messina: Gambadauro, Irrera, Megna (64’ Agati), Modeo, Zampaglione, Mortelliti, De Clario, Naccari (55’ Cosio), Pallotta (73’ Di Perna), Summa (76’ Venuti), Calabrò (64’ Lo Presti) (69’ Zampaglione).

Allenatore Fiumara

Real Gescal Sq.B: Raffa, Di Pietro, De Leo, Costa, Martinez, Pulejo, Arena, Galletta, Costa, Occhino, Galeano.