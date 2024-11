Messina, quello con l'Altamura un ko pesante: eppure basterebbe poco...

Basta poco. La squadra biancoscudata, travolta nel primo tempo da un Team Altamura semplicemente solido e ben organizzato, ha incassato due gol senza colpo ferire in appena 24’ e il passivo poteva essere anche più pesante se solo i pugliesi fossero stati più cinici. E al gruppo biancoscudato non resta che aggrapparsi ai soliti alibi: arbitraggi da contestare, sfortuna e occasioni non concretizzate nella ripresa, quando Modica sconfessa sé stesso e le scelte del primo tempo con i tre cambi operati nell’intervallo. Basti pensare che Anatriello va in gol al primo pallone toccato, mettendo subito in crisi la difesa di casa.

Il silenzio dei colpevoli. Il Messina protesta per la rete di De Santis con Garofalo a terra, per il rigore concesso per il goffo fallo di mano di Manetta, per l’espulsione per doppia ammonizione di Lia (primo giallo per proteste in occasione del rigore concesso al Team Altamura, secondo per un intervento in scivolata su Rolando) e per il rigore non assegnato a Ortisi nel contrasto con Bumbu. Quest’ultimo è l’unico vero episodio al quale appellarsi, ma su questo piano la strategia comunicativa del Messina è fallace, specie in un momento in cui servirebbe piuttosto una seria autocritica da parte della guida tecnica e della società.

Pensare al campo. Modica, invece, resta in silenzio, senza spiegazioni né assunzioni di responsabilità, atteggiamento divenuto inaccettabile nei confronti della tifoseria. Spiegare le proprie scelte, analizzare la partita, accettare le critiche su cambi e calciatori scelti, alcuni dei quali, attraverso le prestazioni fornite, continuano a dimostrare di non essere all’altezza delle esigenze di un campionato complesso come la Serie C. Il duo Luciani-Re, schierato dal primo minuto al “San Nicola”, ha deluso ancora una volta le attese e anche il cambio Petrungaro-Cominetti non ha dato i dividendi sperati, confermando lo scarso impatto con il campionato dell’ex RG Ticino che va ancora alla ricerca del primo gol in carriera tra i professionisti. Il Messina oggi non può permettersi di aspettare l’esplosione di calciatori di belle speranze, sperando in una svolta simile a quella avuta lo scorso anno da Zunno: pensare al campo e alle questioni tecniche, prima delle ragioni economiche (leggere alla voce minutaggio) dovrebbe essere l’unico obiettivo da perseguire.