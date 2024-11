Settore Giovanile Fair Play Messina: prima vittoria per U17 Élite, U14 e U15 provinciali e U19 Juniores, stop U15 Élite

Vince per la prima volta in campionato l’U17 Élite: 2-0 al “Sorbello Stadium” contro il Real Catania. La doppietta del numero 10 e capitano Daniel De Maria regala i primi tre punti ai ragazzi di mister Moschella. La formazione in campo è Foresta, Chillemi, Minissale, Schiavo, Deodato, Sofia, Alessi, Maccarrone, Scilio, Franco e De Maria. La squadra in maglia rosa domina la prima frazione e la prima rete arriva sullo scadere del primo tempo: Franco indemoniato, scappa sulla fascia destra e mette dentro per De Maria che siede Cantone e manda in rete. La Fair Play chiude la gara al 38’ della ripresa: Tutino passa sulla linea di fondo e mette dentro per De Maria che fa partire un gran destro che si spegne sotto la traversa. Il match termina 2-0 per i bianconeri che portano a casa la prima vittoria stagionale. Nel prossimo turno affronteranno una difficile trasferta contro il Catania ma col morale alto dopo questo risultato.

Ottimi risultati questa settimana per la Fair Play Messina: vincono per la prima volta in campionato l’U17 Élite,U14 e U15 provinciali girone B e U19 Juniores. Vittorie anche U17 Provinciali e U15 Provinciali Girone C. Si ferma la striscia positiva per l’U15 Élite. Pareggio nel derby casalingo U16 Regionali

Nel campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E la Fair Play Messina dopo aver vinto la prima giornata ha il turno di riposo ma la Fair Play Messina sq. B, dopo il rinvio dello scorso turno, vince la gara contro il Vivi Don Bosco sq. B per 6-0 al “Sorbello Stadium”. L’undici scelto da Mister Leto è: Schepis, De Salvo, Marini, La Malfa, Crisafulli, Faliti, Distefano, Bernava, D’Agostino, Schepis e Genovese. I padroni di casa si assicurano la vittoria già nel primo tempo segnando ben tre reti: al 3’ D'Agostino scappa sulla destra e mette dentro la sfera allontanata dalla difesa che viene poi recuperata da Bernava che trova la prima rete di giornata. Doppietta del numero 5 che arriva al 15’ su corner battuto corto. Al 27’ il 3-0 Fair Play: Corner messo dentro che dopo un batti e ribatti arriva a Schepis che calcia mandando in rete. Nella ripresa il 4-0 dei padroni di casa con uno scatenato D'Agostino che mette dentro per Schepis, appoggia a Bernava che firma la sua tripletta personale. Al 61’ la rete del subentrato Casco e dopo tre minuti il goal di D'Agostino, che entra in area di rigore e calcia mandando in rete, chiudono la gara col punteggio di 6-0. Nella terza giornata le due formazioni bianconere giocheranno in trasferta contro Aga Messina e G.S. Don Peppino Cutropia.

Si ferma l’U15 Élite in trasferta contro il Torregrotta: 3-1 al “Pietro Gangemi”. Non basta la rete di La Monaca a riaprire la gara per gli ospiti che devono fermare la propria corsa verso la capolista Accademia Siracusa, a punteggio pieno. Mister Cucinotta schiera Villari tra i pali, in difesa Colozzi, Panasiti, Santoro e Schepis. Lucifora, Mazzeo e Staiti a centrocampo con La Monaca dietro le due punte Centorrino e Schepisi. Locali che vanno in vantaggio al 16’ su angolo di La Macchia per Rappazzo che segna di testa. A due minuti dal termine del primo tempo il 2-0 dei padroni di casa: lancio di La Macchia per Giunta che supera Villari e fa 2-0. Al 7’ della ripresa la rete ospite di La Monaca: tre suolate a superare la difesa torrese e diagonale che batte Pagano. Nei minuti finali il Torregrotta chiude la gara con la doppietta di Giunta portando il risultato sul 3-1. Serve rialzarsi subito e l’U15 Élite potrà farlo in casa contro il Team Sport Millenium.

Nella seconda giornata del campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B dopo il derby rinviato tra Next Gen Fair Play Messina e Atletico Messina, le due formazioni vincono entrambe per la prima volta in campionato: L’Atletico Messina vince in casa 4-2 contro il Messina 2006 mentre la Next Gen vince 0-4 in trasferta contro il Riviera Nord. Lo 0-1 ospite lo firma il numero 10 Nuccio con un destro da fuori che finisce all’incrocio. Nella ripresa dopo la traversa di Jackson, la sfera arriva sui piedi di Di Natale che col destro mette lo 0-2 Next Gen. Il terzo gol bianconero lo firma il numero 2 Saglimbeni con un destro da fuori che beffa Parisi. Chiude la gara e cala il poker Iannazzo che tira e mette la sfera sotto le gambe del portiere locale. Nel prossimo turno la Next Gen affronterà in casa il Calcio Trinacria Messina mentre l’Atletico Messina giocherà in casa contro il Real Gescal sq. B.

Vittorie per la Fair Play nel campionato Allievi Provinciali U17 - Messina - Girone B e nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone C. L’U17 vince 3-1 contro il GSC Naxos 1981 grazie alla doppietta di Di Salvo e alla rete di Irrera; L’U15 vince 9-1 contro la Sport Project Academy grazie alle doppiette di Quartuccio e Modica e alle reti di Gervasi, Brigandi, Pizzo, Sciabbarrasi e Ilardo. Nel prossimo turno sia l’U17 che l’U15 giocheranno in trasferta contro il Real Villafranca.

Prima vittoria in campionato per l’U19 Juniores: 2-0 contro il Real Gescal grazie alla doppietta di Foscolo che regala tre punti ai suoi. Nella quarta giornata i ragazzi di mister Moschella affrontano l’Atletico Messina, chiamati a continuare la scia positiva di risultati. Pareggio in casa nella prima gara del campionato Allievi Provinciali U16 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Girone C. 1-1 tra Next Gen Fair Play e Fair Play. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, gli ospiti trovano il vantaggio con Pizzo, padroni di casa che pareggiano con De Clario. La Next Gen giocherà la prossima partita fuori casa contro la Sport Project Academy mentre la Fair Play sfida la Junior Sport Lab. in casa.

Tabellino Campionato Under 17 Élite - Girone B - 7a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 10 novembre - ore 10:00

Fair Play Messina U17 Élite - Real Catania U17 Élite: 2-0

Marcatori: 45’, 38’ st De Maria

Fair Play Messina U17 Élite: Foresta, Chillemi, Minissale, Schiavo (33’ Tutino), Deodato, Sofia, Alessi (18’ st Panteroro), Maccarrone (18’ st Galipò), Scilio (27’ st Cutroneo), Franco (30’ st Foscolo), De Maria

Allenatore Domenico Moschella

Real Catania U17 Élite: Cantone, Muzzetta, Pistone, Carini, De Natale, Sapere, Vitale, Biondi, Coco, Arcidiacono, Sciuto

Allenatore Giovanni Garofalo

Tabellino Campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E - 2a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 10 novembre - ore 11:45

Fair Play Messina sq. B - Vivi Don Bosco sq. B: 6-0

Marcatori: 3’, 15’, 2’ st Bernava, 27’ Schepis, 26’ st Casco, 29’ st D’Agostino

Fair Play Messina sq. B: Schepis, De Salvo (12’ st Naccari), Marini (7’ st Franco), La Malfa, Crisafulli (17’ st Casco), Faliti, Distefano (17’ st Alessi), Bernava, D’Agostino, Schepis (12’ st Raimondi), Genovese (7’ st Spanò).

Vivi Don Bosco sq. B: Recupero, De Gaetano, Trovato, Crisafulli, Milone, Celi, Cirillo, Cutropia, Bucca, Mitraglietta, Chiarenza.

Tabellino Campionato Under 15 Élite - Girone B - 7a Giornata - “Comunale Cangemi” di Torregrotta domenica 10 novembre - ore 10:30

Torregrotta 1973 - Fair Play Messina U15 Élite: 3-1

Marcatori: 16’ Rappazzo, 33’, 33’ st Giunta, 7’ st La Monaca (F)

Torregrotta 1973: Pagano, Maiorana, Interdonato, Gitto, Miceli, Foti, La Macchia, Naccari, Antonazzo, Rappazzo, Giunta.

Allenatore Mirko La Macchia

Fair Play Messina U15 Élite: Villari, Colozzi, Panasiti, Santoro, Schepis, Lucifora, Mazzeo, Staiti, La Monaca, Centorrino, Schepisi.

Allenatore Antonio Cucinotta