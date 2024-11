Un rigore di Petrungaro regala al Messina la seconda vittoria in campionato. Battuto 1-0 il Giugliano

Messina-Giugliano 1-0

Marcatori: 38’ pt (rig.) Petrungaro

Messina (4-3-3): Krapikas 6, Lia 6.5, Manetta 6.5, Marino 6, Ortisi 5,5, Frisenna 5,5, Pedicillo 6, Garofalo 6 (29’ st Rizzo 6), Petrungaro 7 (29’ st Cominetti 5,5), Luciani 5,5 (14’ st Mamona 6), Re 5.5 (29’ st Petrucci 6). All.: Modica 6,5

Giugliano (4-3-3): Russo 6, Scaravilli 5,5, Minelli 6, Caldore 6, Oyewale 5 (21’ st Valdesi 5,5); Acella 5,5 (21’ st De Rosa 5,5), Celeghin 5,5, Giorgione 6 (35’ st D’Agostino sv), Ciuferri 5,5, Padula 5,5 (1’ st Njambe 5), Balde 5 (27’ st De Paoli 5,5). All.: Bertotto 5,5

Arbitro: Vingo di Pisa 5,5

Note: ammoniti: Frisenna (M), Re (M), Oyewale (G), Petrungaro (M), Giorgione (G), De Rosa (G), Ortisi (M). Corner: 4-1. Recupero: 2’ pt e 5’ st

Il Messina si sblocca dopo due mesi. I giallorossi ritrovano il successo nel match interno contro il Giugliano, battuto 1-0 con gol decisivo di Petrungaro dal dischetto. Episodio chiave che arriva al 38’, dopo una prima fase di gara che aveva regalato ben poco: solo un sinistro di Re, fuori di poco, e una girata di Padula, che manda oltre la traversa.

Nella ripresa subito un’occasione, la migliore, per gli ospiti: il neoentrato Njambe si invola verso la porta di Krapikas, graziato da un destro fuori misura. Il Giugliano controlla, ma non punge, mentre il Messina si affida alle ripartenze e sfiora il raddoppio al 36’ con un tiro ravvicinato di Ortisi, deviato in angolo da Caldore, e al 42’ con un rasoterra dal limite di Cominetti, respinto da Russo. Finisce dopo 5 minuti di recupero: tre punti fondamentali per i giallorossi, che restano in zona play-out ma cercano di dare segnali di risveglio dopo settimane difficili.