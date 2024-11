Il Messina cerca punti col Giugliano LE PROBABILI FORMAZIONI

Vigilia di gara nel silenzio per il Messina, che oggi affronterà il Giugliano con l’obiettivo di trovare la seconda vittoria stagionale e dare altro ossigeno alla classifica dopo il punto di sacrificio strappato a Catania. Nessun tesserato ha presentato il match, mentre per quanto riguarda la formazione è probabile una conferma del 4-3-3 ma potrebbe cambiare l’approccio rispetto alla sfida di domenica scorsa al “Massimino”.

L’assenza di Salvo rende probabile il ritorno di Lia (nel tridente d’attacco al Cibali) da terzino destro, ma è dalla posizione di Rizzo, sicuro titolare perché tra i più in forma al momento, che dipenderà il resto del collocamento delle pedine. Con il numero 98 centrale, a sinistra spazio a uno tra Ortisi e Morleo; con l’ex Recanatese da terzino, invece sarà ballottaggio in mezzo tra il rientrante (dalla squalifica) Marino e Ndir che si è mosso discretamente nel derby. A meno di difesa a tre, altra ipotesi che appare però meno ipotizzabile guardando anche allo schieramento avversario (4-3-3). Stesso discorso in mediana dove molto dipenderà dall’impiego o meno di Petrucci, che farebbe oscillare Pedicillo verso il tridente offensivo completato da Anatriello e Petrungaro. Insomma, i peloritani possono scegliere tra varie soluzioni e non è la prima volta che Giacomo Modica sorprende, magari con qualche lettura e interprete schierato per colpire chi sta di fronte.

Nel caso specifico il Giugliano, che dopo la pesante vittoria sul Trapani vuole portare a tre i risultati utili di fila, schierando due ex di qualità come Giorgione e Balde. Così ha presentato la sfida, come da prassi, il tecnico dei campani Valerio Bertotto: «Sono partite che se non le approcci con ferocia agonistica e lucidità puoi andare incontro a delle brutte figure e non dovrà capitare, siamo un po’ corti numericamente nelle alternative ma facciamo di necessità virtù, puntiamo su quello che abbiamo».