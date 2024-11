Settore giovanile Fair Play Messina: vittorie per U14 Regionale, U15 e U17 Provinciali, U15 Élite Infermabile

Fair Play Messina: vittorie per U14 Regionale, U15 e U17 Provinciali, U15 Élite Infermabile Settimana ricca di impegni in casa Fair Play Messina: poker di vittorie per il settore giovanile. Vincono U14 Regionali, U15 e U17 Provinciali e U15 Élite. Sconfitte per U17 Élite e U19 Juniores. Rinviata la sfida “in famiglia” nel campionato U15 Provinciali tra Next Gen Fair Play e Atletico Messina. Vince ancora l’U15 Élite, 5-0 contro il New Eagles con le reti di Santoro, Bombaci, La Monaca, Centorrino e Schepis. Mister Cucinotta per continuare la striscia di risultati positivi schiera Villari tra i pali, Panasiti, Santoro, Colozzi e Ruggeri in difesa. I tre in mezzo al campo sono Mazzeo, Staiti e Ieni. Chiudono il trio d’attacco La Monaca, Centorrino e Bombaci. Partono forte i padroni di casa visto che dopo neanche un giro di lancette, su angolo di Staiti, Santoro batte Lupica e fa 1-0. Dal 21’ al 24’ carambola di reti per al Fair Play: Staiti su punizione pesca in area un compagno, il passaggio arriva per Bombaci che fa 2-0. Passa un minuto e Ieni serve per la corsa di Bombaci che mette dentro trovando un avversario, La Monaca calcia ed è 3-0. Al 24’ la quarta rete per i padroni di casa: Panasiti spazza in area e in mezzo alla mischia c’è Centorrino che sigla il 4-0. L’ultima rete arriva nella seconda frazione al 18’ sulla conclusione di Schepis che trova un golazo. Nel prossimo turno i bianconeri affronteranno fuori casa il Torregrotta 1973.

Nella prima giornata di campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E la Fair Play vince 6-0 contro il Passion Sport. La formazione per i padroni di casa è Trusso, Costa, De Francesco, Di Blasi, Di Pietro, Augliera, D’Agostino, Fresco, La Porta e Fiumanò. La rete del vantaggio arriva al 27’: cost to cost di Fresco che segna facendo 1-0. Passano dieci minuti e arriva il doppio vantaggio Fair Play: La Porta in contropiede viene ostacolato da Ingemi ma il giocatore in casacca rossa batte Mazzullo e fa 2-0. Al minuto 19’ della ripresa arriva la rete del 3-0 di Auglieri su calcio di rigore ottenuto da Daleno. Dopo cinque minuti poker Fair Play: incornata vincente di Daleno su corner. Al 26’ Modica mette in mezzo per Calabrò che fa 5-0 e chiude i conti. Sul finale arriva anche il 6-0 targato Modica. La Fair Play osserverà il turno di riposo prossima settimana.