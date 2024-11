Tornei Giovanili Sicilia: Perla dello Jonio e Valle dei Templi, brillano Aga e Accademia

Con le ultime partite in programma ieri si sono concluse le due manifestazioni di calcio giovanile targate “Tornei Giovanili Sicilia”: il “Perla dello Jonio” e il “Valle dei Templi”. Due tornei, giunti alla sesta edizione, che hanno visto confrontarsi tanti giovani atleti appartenenti a cinque categorie diverse: Esordienti 2012, Esordienti 2013, Pulcini 2014, Pulcini 2015 e Primi Calci.

Al “Valle dei Templi” sugli scudi l'Aga Messina di Carmelo La Spada, che ha trionfato nella categoria Pulcini 2014, davanti a Katane Soccer, Sancataldese e Golden Boys. Aga che ha siglato la doppietta con la vittoria, in finale, con gli Esordienti classe 2012, nei confronti del Santa Venerina.

Nei 2015 successo per l’Athena davanti al Katane Soccer e nei 2016 affermazione per gli etnei del Real Trinacria.

Nel torneo “Perla dello Jonio” in evidenza l'Accademia Messina, che ha ottenuto un brillante successo nella categoria Esordienti 2012.

La Jonia si è aggiudicata il derby etneo con la Teamsport Millennium negli Esordienti classe 2013.

Nei Pulcini 2015 l'ha spuntata la Neapolis, giovanissima compagine siracusana, in un quadrangolare di grande varietà siciliana, con New Team Cl, Fair Play Messina e Jonia.

Nella categoria 2016 successo finale per la New Team Cl tra le protagoniste di questo torneo.

La TeamSport ha fatto suo il quadrangolare (con le iblee Game Sport e Ragusa e la Jonia) nei Pulcini 2014.

Tornei che si sono conclusi fra gli applausi e gli apprezzamenti dei partecipanti. In totale, infatti, le due manifestazioni hanno superato i 1.250 atleti e le oltre 100 squadre sono scese in campo nel fazzoletto di appena tre giorni.