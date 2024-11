Messina a Catania: il derby del "Massimino" per scacciare la crisi

Si torna in campo, per il Messina non c’è tempo per rimuginare sulle ultime due pesanti sconfitte subite, quella larga nel punteggio di Avellino e quella subita in casa in rimonta nello scontro diretto contro la Cavese. Alla squadra si chiede uno scatto d’orgoglio, perché oggi è il giorno del derby contro il Catania, non una gara come le altre per l’ambiente peloritano.

La classifica langue, le recenti uscite hanno fatto emergere limiti tecnici, di atteggiamento, di carattere ma c’è subito un’altra occasione per ribaltare l’inerzia del momento e ricominciare a fare punti, considerato che la vittoria (unica conquistata al San Filippo contro il Taranto) manca dal 7 settembre, quasi due mesi.

Tornare a mostrarsi squadra viva. In quanto a termometro dello spogliatoio, le comunicazioni sono ferme al dopopartita di giovedì, quando ai microfoni si è presentato il difensore Francesco Rizzo, tra i meno peggio nella disfatta interna contro la formazione di Maiuri. Precedentemente aveva parlato il ds Peppino Pavone, provando a chiarire alcuni passaggi e ribadendo la fiducia nell’organico e nel progetto tecnico. Apprezzabile averci messo la faccia, ma la fiducia dei tifosi, già ai minimi termini per il distacco venutosi a creare con la proprietà, va guadagnata sul campo. Ottenendo successi e dando tutto sul rettangolo verde, lottando su ogni pallone, tornando a mostrarsi squadra viva, al netto di errori e difficoltà, come avvenuto sino alla sfida interna col Monopoli.