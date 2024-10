Settore giovanile Fair Play Messina: Settebello U15 Élite, sconfitta per l’U17 Élite, primo punto per l’U19 Juniores

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta lo score dell’ultimo weekend per la Fair Play Messina. L’U15 Élite è infermabile e vince 0-7 contro il GI.FRA. Milazzo con la tripletta di Centorrino e i gol di Ieni, Bombaci, Colozzi e La Monaca. U17 Élite che perde in casa 0-4 contro la Dream Soccer. Nella prima partita del campionato Juniores Regionali U19 la Fair Play pareggia 2-2 contro la Messana con le reti di De Gregorio e Tutino Fair Play U15 di mister Cucinotta che mette in campo Villari tra i pali, Colozzi, Ruggeri, Staiti e Santoro in difesa. Centrocampo composto da Marino, Ieni e Mazzeo. I tre davanti sono Centorrino, Lucifora e Schepisi. Ospiti che possono sbloccare subito la partita con un calcio di rigore; dal dischetto Lucifora sbaglia ma Ieni ribatte dentro la sfera. Allo scadere della prima frazione arriva il doppio vantaggio bianconero con Centorrino che tutto solo davanti al portiere non sbaglia. Nella ripresa da calcio d’angolo arriva il terzo gol dei peloritani; dopo un paio di ribattute arriva la zampata decisiva di Colozzi. Passano pochi minuti e arriva il poker Fair Play; da corner arriva il tocco sotto misura di La Monaca. Infermabile il Fair Play che fa il quinto goal di giornata sempre col suo numero nove Ivan Centorrino che sottoporta deve solo mettere il piede destro per far entrare la spesa. Qualche minuto più tardi Centorrino si porta il pallone a casa; dopo un tiro da fuori, prima parato da Mazzagatti e che poi tocca la traversa, arriva il nove che deve solo appoggiare in porta. Ospiti che fanno settebello; Panasiti lancia in avanti per Bombaci che fa la settima rete della gara. Finisce con una netta vittoria Fair Play a Milazzo per 0-7. U15 Élite che resta dietro solo all’Accademia Siracusa e nel prossimo turno incontrerà il New Eagles 2010.

U17 Élite chiamato ad interrompere il periodo negativo; mister Moschella, chiamato a sostituire mister Mangano, schiera Pintaldi in porta e davanti a lui Deodato, Minissale, Scilio e Schiavo. Sofia, Alessi, Maccarrone in mezzo al campo con Tutino, Franco e Foscolo in attacco. Gli ospiti dopo 5’ trovano il vantaggio dopo una spazzata di Distefano, Pintaldi non è perfetto ed è 0-1 Dream Soccer. Al 14’ il raddoppio ospite; palla in profonditá per Accetta che calcia dalla distanza battendo Pintaldi. Alla mezz’ora Divita recupera palla, serve Accetta che salta il portiere bianconero e fa doppietta e 0-3 ospite. La prima frazione termina a senso unico con la Dream Soccer avanti di tre reti. Secondo tempo che si apre con qualche cambio di mister Moschella per cercare di cambiare la partita; entrano Chillemi e Cafarella per Foscolo e Tutino. Al 51’ si fanno vedere i padroni di casa con una punizione messa dentro, sfera che arriva a Cafarella, dopo una deviazione serve Sofia che da pochi passi manda fuori. Dopo sei minuti ancora la Fair Play a cercare una rete che può riaprire il match; lancio lungo di Scilio per Schiavo che calcia da posizione defilata mandando in bocca a Dipasquale. Al 74’ occasione Fair Play che gioca un ottimo secondo tempo: Franco in azione personale,ubriaca la difesa e calcia trovando la deviazione in corner di Dipasquale. Quattro minuti e si rivedono i bianconeri con Nicosia che entra in area di rigore e prova un diagonale che si spegne di un soffio sul fondo. Al 84’ arriva però il poker della Dream Soccer da punizione battuta da Divita, non legge bene Pintaldi ed è 0-4. Ultima occasione del match la punizione di Nicosia per i locali che termina sopra la traversa. Finisce così il match con gli ospiti che portano a casa l’intera posta in palio. Prossimo match per la Fair Play U17 Élite in trasferta contro i primi della classe New Eagles 2010.