Milazzo inarrestabile, si isola in vetta: espugnato il campo del Mazzarrone

Mazzarrone-Milazzo 0-1

Marcatori: 2' Gatto (rig.)

Mazzarrone: Barbagallo 6, Purita 6,5 (70’ Altieri 6 (86’ Battaglia 6)), Tarantino 6, Garcia 6 (74’ Trentacoste 6), Giannetto 6,5, Kieling 6, Ragosta 6 (60’ Manfrè 6), Puglisi 6, Sene 7, Strano 6, Federico 6.. All. Utro.

Milazzo: Piccioni 6,5, Salvo 6,5 (76’ Locantro 6,5), Franchina 6,5, Foti 6,5, Dama 6,5, Cassaro 6,5, Bucolo 6,5, Gatto 7, Presti 6, Kari 6 (83’ Ozawje 6), Corso 6,5, Diallo 6,5. All. Bognanni.

Arbitro: Monti di Como 6,5

Settebello Milazzo. La squadra di mister Bognanni ottiene il settimo successo consecutivo in campionato e vola da solo in vetta alla classifica, complice la sconfitta del Modica contro la Nebros. Sesto clean sheet consecutivo per la retroguardia mamertina che non subisce gol dalla prima giornata di campionato contro l’Aci Sant’Antonio, portando così i minuti di imbattibilità a 612. Gara decisa in apertura grazie ad un calcio di rigore realizzato da Gatto. Poi la squadra riesce a capitalizzare il gol del capitano, nonostante la pressione degli avversari alla ricerca del pari, mentre i rossoblù mancano diverse occasioni per chiudere definitivamente il match. Esordio casalingo amaro per il neo allenatore dei padroni di casa Utro, che dopo la sconfitta all’esordio in campo esterno contro l’Aci Sant’Antonio si ripete anche in casa contro il Milazzo.

Primo tempo di marca rossoblù che subito dopo il gol cercano il raddoppio, complice il gioco degli avversari che hanno subito il colpo a freddo e in diverse occasioni Dama e soci mancano il gol del raddoppio. Nella ripresa, il Mazzarrone tenta di avanzare il baricentro alla ricerca del pareggio, ma il Milazzo regge benissimo gli avversari che praticamente non concludono quasi mai verso la porta difesa da Piccioni mentre nelle ripartenze i padroni di casa sono stati graziati più volte dagli errori di mira dei mamertini.

Cronaca. Al primo affondo il Milazzo ottiene un penalty per un fallo commesso in area ai danni di Salvo, dal dischetto realizza il capitano Gatto. Al 13’ il Mazzarrone ci prova con Puglisi ma il suo tiro viene respinto da un difensore. Al 15’ conclusione dal limite di Federico e palla che si perde a lato. Al 25’ Diallo porta avanti un pallone partendo dalla tre quarti, serve Franchina ma questa volta la conclusione del difensore goleador non inquadra la porta. Al 27’ dopo un’azione insistita del Milazzo Gatto prova il cross in area per Kari, che manca il pallone di un soffio. Al 32’ ci prova Ragosta da posizione defilata ma la sua conclusione termina lontano dalla porta difesa da Piccioni. In chiusura di tempo ci prova Kari, ma la palla esce di un soffio. Nella ripresa la prima vera azione degna di nota giunge al 63’ su un calcio piazzato di Gatto per Diallo che appoggia a Corso la cui conclusione manca il bersaglio. Al 79’ ancora Milazzo in avanti con Franchina che serve Gatto al limite dell’area e conclusione con palla che termina sopra la traversa. Nel finale il Mazzarrone tenta di aumentare il forcing, ma gli avanti non riescono mai a concludere a rete in quanto bloccati dall’arcigna difesa rossoblù.