Il Messina nella tana dei Lupi d’Avellino

Convocato in extremis anche l’attaccante Gennaro Anatriello nel Messina che quest’oggi sarà di scena ad Avellino. L’attaccante è partito ieri dopo pranzo con la squadra ma, considerati i problemi alla spalla patiti nel corso della gara col Monopoli, non sono comunque alte le possibilità che parta titolare. Ma sarà un’arma, potenziale, anche in corso. In attacco, Luciani parte favorito per fungere da terminale, con Mamona come possibile alternativa, visto che si è mosso da “falso nueve” domenica scorsa nell’ultimo turno di campionato. In lista anche il difensore Marino.

Out invece Petrucci (come Cominetti), che apre le porte al ritorno di Anzelmo da play dopo l’espulsione di Trapani che lo ha costretto a un turno di stop. Frisenna e Garofalo dovrebbero agire da interni, con l’avanzamento di Pedicillo nel tridente offensivo, dove tra l’altro sembra rendere meglio sprigionando tutta la propria qualità. Dietro ballottaggio Morleo-Ortisi, mentre a destra ci sarà Lia, in mezzo Manetta e l’irpino Rizzo. Occhio però anche a potenziali sorprese, anche nell’ottica del turno infrasettimanale.