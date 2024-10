Messina verso Avellino con due dubbi: Anatriello e Petrucci non si sono allenati con la squadra ieri

Rifinitura decisiva per capire se l’attaccante Gennaro Anatriello sarà tra i convocati della sfida in programma domani al “Partenio” di Avellino. L’attaccante non si è allenato con la squadra ieri e rimane in dubbio per la difficile sfida in terra campana, motivo per cui crescono ancora di più le quotazioni di Pierluca Luciani, punta ex Frosinone che potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo un mese. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Mamona, che contro il Monopoli ha agito inizialmente da prima punta subentrando proprio ad Anatriello, vittima di un problema alla spalla.

In dubbio, dopo l’allenamento di ieri al “Marullo”, rimangono anche Cominetti e Petrucci. Pesa soprattutto la possibilità che non ci sia quest’ultimo, per caratteristiche più difficile da sostituire con le sue geometrie e personalità in mezzo al campo. Però Giacomo Modica recupera Domenico Anzelmo dopo l’ingenua espulsione rimediata dopo 21 minuti a Trapani e per questo, probabilmente voglioso di riscattarsi. Probabile che venga rilanciato nella mischia, con Frisenna e Garofalo ai suoi lati. Per quest’ultimo, così come per Francesco Rizzo, quella che si giocherà nelle prossime ore non sarà una partita come le altre. Entrambi, infatti, sono originari della provincia di Avellino.

Rizzo, che sarà ancora una volta titolare al fianco del capitano Manetta, ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di “Sportchannel”: «Per fortuna non ho ancora perso ad Avellino e spero di non perdere nemmeno questa volta - ha esordito -. Sappiamo che sarà una gara gagliarda, l’Avellino è in forma, ha trovato la quadratura che cercava da inizio anno, com’è giusto che fosse per i calciatori che ha in rosa».

I Lupi, però, verranno affrontati con la stessa mentalità che ha contraddistinto sempre, fin qui, un Messina che non ha sfigurato con nessuno, nonostante quanto dica oggi la classifica: «Sicuramente l’Avellino troverà un Messina che venderà cara la pelle, anche noi abbiamo bisogno di punti e queste cornici ci stimolano. Affronteremo la partita con il massimo impegno e per me sarà una bella emozione tornare al Partenio. Saremo due irpini contro l’Avellino, Vincenzo Garofalo ci ha anche giocato con quella maglia, sarà ex della sfida». Ma una volta in campo non ci sarà spazio per i sentimenti.

Specie contro un avversario temibile, che vive un momento straordinario. Morale a mille, infatti, per la truppa guidata dal "pitone" Raffaele Biancolino, l'ex giallorosso (10 gol in 30 presenze) ha dato una scossa alla squadra come dimostrato dalle quattro vittorie consecutive da cui arrivano i biancoverdi.