Messina, ad Avellino scocca l’ora di Luciani?

Sgambatura con la Primavera per il Messina in vista della gara di domenica ad Avellino, utile al tecnico Giacomo Modica per provare uomini e schemi da proporre al “Partenio-Lombardi”. Rebus attacco per la squadra peloritana, con Anatriello che verosimilmente sarà tenuto a riposo a scopo precauzionale dopo la sublussazione alla spalla accusata con il Monopoli e nonostante sia tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo già nella giornata di mercoledì. Ieri, però, il giovane attaccante di proprietà del Bologna non ha preso parte alla partitella e si è sottoposto a terapie insieme a Martino Cominetti, out da Trapani per un problema muscolare. Il presidente Sciotto, presente a bordocampo allo “Scirea” di Santa Lucia del Mela non ha potuto ammirare le giocate di quello che fin qui è il capocannoniere del Messina.

Urgono risposte. Ecco che in attacco potrebbe scoccare l’ora di Pierluca Luciani, pronto a riprendersi quella maglia da titolare che manca dalla partita di Picerno (dopo ha giocato appena 19’ tra Trapani e Monopoli) e dal quale si attendono risposte di un certo livello soprattutto sul piano caratteriale. Ai suoi lati agirebbero Petrungaro e Pedicillo, anche se quest’ultimo potrebbe essere confermato in mezzo al campo: Petrucci ieri ha svolto differenziato tra piscina e palestra e la sua presenza ad Avellino si complica. Per il ruolo di play, in ogni caso, tornerà disponibile Anzelmo che ha scontato il turno di squalifica. L’allenamento mattutino odierno, in programma al “Marullo”, chiarirà tanti aspetti.