Settori giovanili: Fair Play Messina U15 Élite forza 5, l’U17 Élite cade in trasferta

Quarta giornata di campionato per la Fair Play Messina: L’U15 Élite continua l’ottima marcia di risultati positivi vincendo 5-0 contro la Dream Soccer con le firme di Schepisi, autore di una doppietta, Staiti, Bombaci e Lucifora. Continua il trend negativo di risultati per l’U17 Élite che gioca bene la prima frazione pareggiando 1-1 poi si arrende ai padroni di casa: 4-1 contro la Game Sport Ragusa allo stadio “G.Biazzo” di Ragusa. Di Maccarone la rete biancazzurra.

Per rimanere attaccati al treno Accademia Siracusa serve vincere. Per farlo mister Cucinotta mette in campo Villari in porta, davanti a lui Panasiti, Ruggeri, Santoro e Colozzi. Staiti, Ieni, Mazzeo e Lucifora a centrocampo e Schepisi e Bombaci in attacco. Subito pericolosa la Fair Play al 3’ con Parasiti che serve Schepisi ma la conclusione finisce alta sopra la traversa. Al 6’ prova Staiti da punizione ma è facile preda per il portiere ospite Tomasi. Tre minuti dopo arriva il vantaggio Fair Play: fallo su Schepisi in area ed è calcio di rigore; dal dischetto non sbaglia Staiti ed è 1-0 per i padroni di casa. Al 16’ il doppio vantaggio con Schepisi che prova a controllare un pallone aereo in area e favorito da un rimpallo trova la rete del 2-0. Quattro minuti e Schepisi sigla la doppietta: cross dalla sinistra di Ruggeri manca il pallone il difensore avversario e Schepisi si fa trovare pronto per fare il 3-0. Tre minuti prima della fine del primo tempo viene data una palla splendida per la corsa di Schepisi che sfiora soltanto la tripletta personale. Qualche cambio tra le fila locali: escono Ruggeri e Ieni ed entranno Schepis e Maggiari; escono Villari e Staiti ed entrano Falcone e Denaro. Nella ripresa al 40’ la Fair Play fa il quarto goal con campanile perfetto per l'inserimento di Bombaci che salta la difesa arriva davanti al portiere e la mette dentro. Dopo il goal esce Mazzeo ed entra La Monaca. Tentano di trovare la rete della bandiera gli ospiti con Leone che disegna un cross in area per Indigeno ma viene bloccato da Falcone che è attento. Al 49’ esce Panasiti ed entra Gualberti e al 55’ esce Panasiti, protagonista del match ed entra Gualberti. Al 57’ rimessa laterale a servire la testa di La Monaca ma Tomasi sfiora e mette in corner. Un minuto dopo Molonia salta 3 avversari e serve Denaro che mette dentro per Bombaci ma è ancora una volta attento l’estremo difensore ospite. Cala il pokerissimo la Fair Play a l’ora di gioco con serie di passaggi in verticale per l’inserimento di Molonia che serve dentro Bombaci, allontana Guerrieri, il pallone arriva a Lucifora che da fuori fa il 5-0. Al 70’ doppia occasione per il sesto goal Fair Play prima con un tiro al volo sull'uscita di Tomasi, sulla seconda conclusione si avventa La Monaca che spara alto. Sul finale provano gli ospiti con D’amato che trova però la respinta di Falcone. Finisce 5-0 per la Fair Play che va a quota dieci in classifica. Il prossimo turno domenica 27 ottobre in trasferta contro il GI.FRA. Milazzo, fanalino di coda con zero punti.