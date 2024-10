Il Messina impatta con il Monopoli: terzo pareggio consecutivo

Messina Monopoli 0 - 0

Messina (4-3-3): Krapikas 6,5, Lia 6 (39’ st Salvo sv), Manetta 6,5, Rizzo 7, Morleo 6 (28’ st Ortisi 6), Pedicillo 6, Frisenna 6, Garofalo 6, Re 5,5 (28’ st Petrucci 6), Anatriello 6 (37’ Mamona 6), Petrungaro 6,5 (39’ st Luciani sv). All. Modica 6

Monopoli (3-5-2): Vitale 6, Viteritti 6, Cristallo 6,5, De Risio 7 (3’ st Cascella 5,5), Valenti 6 (22’ st Virgilio 6), Scipioni 5,5 (22’ st Falzerano 6), Battocchio 6, Bulevardi 6,5 Yabre 6, Grandolfo 6 (39’ st De Sena sv), Yeboah 5,5 (39’ st Bruschi sv). All. Colombi 6

Arbitro: Luongo di Napoli 6

Note. Ammoniti: Yabre (Mo), Scipioni (Mo), Cascella (Mo), Garofalo (Me). Angoli: 5-5. Recupero: 3’ pt e 4’ st

Terzo pareggio consecutivo per il Messina che impatta 0-0 al “Franco Scoglio” con il Monopoli, fin qui la miglior squadra da trasferta dell’intero campionato. Buona prestazione per i biancoscudati che si sono fatti preferire soprattutto nella fase centrale del match, ma a Petrungaro e compagni è mancato il guizzo finale.

Parte meglio il Monopoli, che nei primi venti minuti crea tre buone opportunità: all’11’ Grandolfo addomestica una sventagliata da destra, elude l’intervento di Lia e calcia con forza, ma trova la pronta respinta di Krapikas. Il portiere di casa si ripete al 19’ sul tiro da fuori di Valenti. Dal corner che ne segue ci prova anche Yabrem dal limite, botta potente, ma imprecisa. Un minuto il primo squillo offensivo della gara del Messina lo firma Pedicillo con uno spunto personale chiuso da un tiro sul fondo. Cresce il Messina e al 29’ va davvero a un passo dal vantaggio: splendido cross di Lia da destra e spettacolare rovesciata di Petrungaro, alzata in corner in qualche modo da Vitale. Nell’occasione ha la peggio Anatriello che cade male ed è costretto a lasciare il campo al 36’ a Mamona. Ex Vis Pesaro subito attivo, ma chiuso in corner al momento della conclusione. Frisenna prova a sorprendere Vitale direttamente dalla bandierina, ma il portiere pugliese è attento. Proprio alla scadere, Re tocca per Frisenna, palla dentro per Petrungaro che non ha un buon controllo e fallisce una ghiotta occasione.

Il Messina riparte forte e dopo appena 25” dall’inizio della ripresa va ancora a un passo dal gol. Pedicillo fa filtrare per Petrungaro, Vitale è superato, ma sulla linea salva De Risio. Risposta pugliese affidata ancora a Grandolfo, sempre attento Krapikas. Gioca bene il Messina, ma manca l’ultimo guizzo: Mamona poco dopo l’ora di gioco non sorprende Vitale sul primo palo. Sornione il Monopoli, pronto a pungere con le ripartenze di Yeboah che al 70’ scatta in sospetto fuorigioco, ma è chiuso in spaccata da Manetta. Si abbassano i ritmi, all’81’ Rizzo anticipa Yeboah dopo la sponda di Grandolfo e l’ultima occasione del match la crea Ortisi, il cui calcio d’angolo timbra la parte alta della traversa.