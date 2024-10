Messina, testa al Monopoli. Modica col dubbio Petrucci

Ultimo allenamento oggi in vista della sfida che il Messina affronterà domani contro il Monopoli al “Franco Scoglio”. Gara importante per diverse ragioni, in primis per scacciare via l’amaro in bocca per la vittoria dal sapore d’impresa sfumata sul più bello a Trapani. Con la squadra di Aronica che ha raggiunto i peloritani in pieno recupero e in occasione di un calcio piazzato, dopo una gara super giocata dai peloritani, che erano riusciti in dieci a passare in vantaggio con Anatriello, reggendo bene l’urto nonostante l’inferiorità numerica dal 21’ per il rosso ad Anzelmo. Il play, squalificato, non ci sarà contro i pugliesi mentre si attende di capire se andrà almeno in panchina Petrucci, ancora alle prese con qualche problema fisico. Diverse le soluzioni provate dal tecnico Giacomo Modica, che dovrà scegliere la più adatta (in uomini, schemi e strategie) ad affrontare un avversario che sin qui è il migliore del girone per rendimento in trasferta.