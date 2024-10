Messina, chi sarà il playmaker di scorta? Frisenna sembra il profilo ideale ma non l’unico

Sgambatura con la Primavera a Santa Lucia del Mela ieri per il Messina di Giacomo Modica che prepara la prossima partita di campionato, in casa contro il Monopoli. Il test in famiglia è stato utile principalmente per provare varie soluzione in mezzo al campo, dove i giallorossi si troveranno con tutta probabilità costretti a dovere affrontare un mini-emergenza.

Con l’under Anzelmo squalificato per l’espulsione e conseguente squalificata rimediata a Trapani, si spera ancora di recuperare l’esperto leader tecnico Davide Petrucci, che però nemmeno ieri ha partecipato alla seduta d’allenamento. Ciò fa diminuire vertiginosamente le possibilità che il 33enne possa essere recuperato per la sfida contro i pugliesi e se così fosse, è più probabile che parta dalla panchina. Ecco perché si sta valutando con una certa attenzione l’eventuale “piano c”.

La soluzione più accreditata, rimanendo 4-3-3 lo schieramento in campo, è il posizionamento di Frisenna nella posizione di playmaker, con magari ai suoi lati Garofalo e Pedicillo. Anche quest’ultimo, autentico jolly impiegato sinora in svariati ruoli da Modica, potrebbe comunque rappresenterà un’ulteriore idea alternativa. Discorsi ancora diversi in caso di passaggio a centrocampo a due, che potrebbe portare a un 4-4-2 (con la coppia offensiva Luciani-Anatriello) o 4-2-3-1 con l’avanzamento di Pedicillo nel ruolo di trequartista, che poi sarebbe il suo originario, libero di svariare e muoversi nelle due fasi di gioco.

Alla seduta di ieri non ha preso parte neppure l’attaccante Cominetti, che si è dedicato ad alcune terapie dopo il problema fisico emerso al “Provinciale”, che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo dopo essere subentrato. Sarà quasi sicuramente assente, mentre sono da verificare le condizioni di Marino che ieri ha lavorato a parte, anche lui fermo per problemi personali. Integrato in gruppo, invece, Peppe Salvo, che andrà in panchina con una maschera speciale nel caso in cui dovesse entrare.

Un’altra novità riguarda l’ingreso nello staff tecnico di Vincenzo Modica, fratello dell’allenatore Giacomo, che ha già qualche esperienza con formazioni del Ternano, dove risiede. Un innesto che già era stato ipotizzato a inizio stagione ma si è concretizzato adesso.