Il Messina fa la conta dei “pezzi”. Salvo torna in gruppo

La notizia delle ultime ore in casa Messina è il ritorno in gruppo di Peppe Salvo. L’esterno peloritano è tornato ad allenarsi ieri con la squadra (indossando un’apposita maschera protettiva) dopo il lavoro a parte svolto a seguito dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto lo scorso 2 ottobre.

Nuove non positive invece dal difensore Antonio Marino (oggi si sottoporrà ad esami specifici per valutare l’entità del guaio muscolare) ma soprattutto da Davide Petrucci, play 33enne che continua a lavorare a parte. Non si sono perse le speranze di averlo a disposizione domenica per la difficile sfida contro il Monopoli, ma ovviamente più i giorni passano e minori sono le possibilità di rivederlo tra i titolari. Ciò significa che, con Anzelmo squalificato per l’espulsione rimediata a Trapani, bisognerà trovare una soluzione alternativa in mezzo al campo nell’assetto a tre in mediana.

Un’ipotesi, al momento la più probabile in caso di forfait, potrebbe essere l’impiego di Frisenna da vertice basso, con Garofalo e il jolly Pedicillo ai suoi lati. A meno che non si opti per un cambio di modulo. Con un 4-4-2 Garofalo e Frisenna centrali, Pedicillo e Petrungaro laterali, Luciani e Anatriello davanti. Oppure un 4-2-3-1 con Pedicillo sulla trequarti, ai lati Petrungaro e uno tra Mamona e Re (da valutare anche le condizioni di Cominetti dopo la sostituzione anticipata al “Provinciale”), davanti la certezza Anatriello. Insomma, in qualche modo si farà.

Quello che non deve cambiare è l’atteggiamento di una squadra che, nonostante la giovane età, sta mostrando settimana dopo settimana una crescita all’interno del progetto tecnico e un coraggio che l’ha portata a conquistare due punti preziosi, che sulla carta, alla vigilia, venivano considerati quasi impossibili con le corazzate Benevento e Trapani. Si dovrà andare avanti su questa strada, anche perché adesso si incontrerà un Monopoli che è la compagine che meglio ha fatto in trasferta sin qui in campionato. Ma il Messina deve continuare ad aggiungere punti alla propria classifica, iniziando a raccogliere frutti più sostanziosi di quanto seminato a livello di prestazioni e spesso, in questo avvio di stagione, gettato alle ortiche per dettagli o errori evitabili.

Ieri seduta unica, oggi in programma una doppia razione di lavoro.

Multa di duemila euro. Ormai consueta ammenda per il Messina, che ammonta stavolta a duemila euro, per cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari ma anche per fatti violenti equivalente a lanci di petardi. Oltre ad Anzelmo, un turno di squalifica al collaboratore Giuseppe Munao per essere entrato in campo nonostante non fosse in distinta.

L’arbitro. Per la prossima sfida di campionato (si gioca domenica alle 17:30 al “Franco Scoglio”) è stato designato l'arbitro Fabio Rosario Luongo, con assistenti Cristian Robilotta di Sala Consilina e Andrea Mastrosimone di Rimini. Quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro. Nei cinque precedenti con il fischietto campano, l'Acr non ha mai vinto.