Il Messina colleziona rimpianti e guarda al bicchiere mezzo pieno

Il post-Trapani ha lasciato tanti rimpianti per un pareggio subito al 93’, che vanno ad aggiungersi a quelli maturati contro il Potenza, che ha raggiunto il pari al 96’ al “Franco Scoglio”, a quelli in casa del Latina, dove i giallorossi, in vantaggio, hanno subito il gol per una incertezza del portiere e in una partita giocata meglio degli avversari e, soprattutto, contro la Casertana, capace di recuperare due reti in riva allo Stretto, dopo un primo tempo dominato dai biancoscudati.

È il classico rovescio della medaglia, ma dall’altro lato si vede un Messina capace di tenere testa a tutte le formazioni, più o meno quotate del girone, che ha voglia di fare risultato dentro e fuori, si vede un Messina che, pur cambiando interpreti e pur restando in inferiorità numerica come a Trapani (Anzelmo espulso al 21’), non ha mai arretrato, non si è chiuso, anzi ha giocato senza timori e ha saputo colpire, gestendo con la giusta sofferenza fino al fatidico calcio d’angolo in pieno recupero.