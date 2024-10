Fair Play Messina: l’U15 Élite vince ancora, inizio a rilento per l’U17 Élite

Seconda settimana di campionato per la Fair Play Messina: L’U15 Élite trova la seconda gioia di fila vincendo per 1-3 contro la Jonia Calcio al “Regionale” di Giarre con i goal di La Monaca, Centorrino e Molonia portandosi in testa alla classifica. L’U17 Élite invece cade ancora; 0-2 a “L’Ambiente Stadium” contro il Real Trinacria finendo in coda alla classifica.

Nel secondo weekend del girone B campionato Under 15 Élite, i ragazzi di mister Cucinotta si presentano con in porta Villari, davanti a lui Panasiti, Santoro, Colozzi e Ruggeri. La Monaca, Staiti e Mazzeo a centrocampo e Lucifora, Centorrino e Bombaci in attacco. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 5’; Centorrino prende il fondo a destra, crossa in area dove trova La Monaca, che sblocca il risultato con una meravigliosa volè. Sette minuti più tardi colpisce ancora la Fair Play e lo fa col suo bomber Centorrino che, dopo aver ricevuto palla dal compagno Bombaci fredda il portiere Pappalardo con un preciso diagonale. Gli altri due gol arrivano nella seconda frazione; al 23’ si rifanno sotto i padroni di casa che riaprono la partita con un cross da piazzato di Donato che pesca la testa di Catalano e fa 1-2. La Fair Play chiude il match solo sul finale di partita; Al 1′ di recupero sempre il numero 9 Centorrino penetra nella difesa etnea, diagonale che esalta i riflessi di Pappalardo che non può nulla però sulla ribattuta di Molonia. Triplice fischio al “Regionale” di Giarre, la Fair Play Messina trova la seconda vittoria stagionale e va al comando della classifica del campionato Under 15 Élite insieme a Katane Soccer e Accademia Siracusa. Prossima settimana l’Under 15 Élite affronta il Game Sport Ragusa nell’anticipo di sabato 12 ottobre.