Il Messina in casa ferma la capolista Benevento: pareggio senza reti

Benevento (4-3-3): Nunziante 6 , Oukhadda 6,5 , Berra 6 , Capellini 5,5 (30’ st Tosca sv ), Viscardi 5,5 , Talia 6 (30’ st Viviani sv ), Prisco 6 , Simonetti 5,5 (28’ st Borello sv ), Lamesta 7 , Perlingieri 6,5 (19’ st Lanini 5,5 ), Manconi 6 . In panchina: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Agazzi, Viviani, Ferrara, Carfora. All.: Auteri 6

Messina (4-3-3): Krapikas 6,5 , Lia 6 , Manetta 6 , Rizzo 6 , Ortisi 5 , Frisenna 6 (24’ st Re 6 ), Petrucci 6,5 (41’ st Anzelmo ), Garofalo 5,5 (24’ st Di Palma sv ), Anatriello 6 (34’ st Mamona sv ), Cominetti 5,5 (24’ st Petrungaro 6,5 ), Pedicillo 6 . In panchina: Curtosi, Di Bella, Mame, Marino, Luciani, Morleo, Adragna, Mameli. All.: Modica 6

Arbitro: Gianquinto di Parma 6

Assistenti: Andreano di Foggia e Bracaccini di Macerata

Note: Ammoniti: Manetta (M), Viviani (B). Angoli: 2-3. Recupero: 3’ pt e 6’ st.

Il Messina torna in casa dopo due trasferte consecutive e pareggia contro la capolista Benevento del ex Auteri. Gara senza reti al “Franco Scoglio” e con emozioni a tratti. Avvio di gara aggressivo per i campani, vicini al vantaggio con Perlingeri e Lamesta, ma Krapikas si oppone con due buoni interventi, mentre i giallorossi rispondono con Pedicillo che sfiora l’incrocio. Poi ritmi bassi e solo nel recupero i locali sfiorano il vantaggio con il tiro-cross di Ortisi che colpisce il palo.

Nella ripresa è il Benevento a provarci per primo e al quarto d’ora non sfrutta una buona occasione con Perlingeri e Manconi ai quali Krapikas chiude lo specchio della porta, poi palla a Simonetti che da buona posizione conclude debolmente e Rizzo salva con l’aiuto del palo. Il Messina prende bene le misure, ma è ancora sfortunato: al 29’ Petrungaro in piena area colpisce il palo e, sulla ribattuta, trova un difensore a pochi passi dalla porta, mentre al 34’ anche Anatriello, con una deviazione ravvicinata, trova solo il palo esterno. Finisce così 0-0: il Messina conquista comunque un buon punto e torna a muovere la classifica.