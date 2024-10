Fair Play Messina: L’U15 Élite vince 5-0, esordio sfortunato per l’U17 Élite

Bicchiere mezzo pieno nel primo weekend di campionato per la Fair Play Messina: al “L’ambiente Stadium” di Bisconte, L’U15 Élite vince 5-0 contro il Real Trinacria Catania con i goal di Lucifora, La Monaca e la straordinaria tripletta di Centorrino mentre l’U17 Élite perde al “F.Bianchino” di Siracusa per 2-1 contro la Libertas Rari Nantes, a segno per gli ospiti Foscolo.

Nella prima giornata del girone B campionato Under 15 Élite, i ragazzi di mister Cucinotta si presentano con in porta Villari e davanti a lui in difesa Colozzi, Santoro, Giannetto e Ruggeri. In mezzo al campo Ieni, Staiti e Mazzeo. Il trio d’attacco è Lucifora, Centorrino e La Monaca. Dopo 4’ la Fair Play passa in vantaggio: punizione battuta da Lucifora che col mancino piazzato inganna il portiere avversario Tomaselli. Al quarto d’ora è già 2 a 0 Fair Play, Ruggeri scodella in mezzo per La Monaca, abile a sterzare in area e a siglare il goal del doppio vantaggio. Un minuto più tardi la formazione di casa cala il tris con una grande azione, tre passaggi in verticale che spalancano un'autostrada a Centorrino, il n.9 freddo e letale davanti alla porta e fa 3-0. Gli altri due gol arrivano nella seconda frazione; al 14’ rimessa laterale messa in area, dopo un paio di tocchi il pallone arriva a Centorrino che riesce a trovare la rete del 4-0. A cinque minuti dal termine la Fair Play Messina fa il quinto gol con un collo esterno destro da piazzato di Centorrino che mette così a segno una tripletta all'esordio. Termina così il match, la Fair Play Messina inizia come meglio non potrebbe il proprio cammino con i primi 3 punti stagionali. Nel prossimo turno la Fair Play U15 Élite sarà ospite della Jonia Calcio.