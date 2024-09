Messina Under 15, ci risiamo: la squadra si ritrova a giocare in sei, partita finita dopo un minuto col Trapani

Allo stadio "Scirea" di Santa Lucia del Mela, il Trapani U15 nazionale sceglie di allenarsi dopo avere giocato appena un minuto di partita (sull'1-0 per gli ospiti) contro i pari età del Messina. Ci risiamo, perché i giallorossi sono scesi in sette in campo, salvo poi fermarsi dopo un infortunio. Uno scenario che si era già verificato. Dopo l'esordio in cui la squadra aveva subito 10 gol in netta inferiorità e la tappa di Taranto con il portiere in attacco, il Messina ci è ricascato, esponendo i propri ragazzi all'ennesima figuraccia.