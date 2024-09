Il Messina verso Picerno senza Salvo. Sarà 4-3-3 o ancora 3-5-2?

Out Peppe Salvo. Il terzino classe 2003 non partirà alla volta di Picerno, dove domani il Messina sarà impegnato per la seconda trasferta consecutiva dopo il pareggio di Latina. Il giovane siciliano si è sottoposto a ulteriori esami per valutare un eventuale intervento al setto nasale, dopo il contatto duro con Crecco avuto al “Francioni” nel turno infrasettimanale. Si attendono gli esiti, ma non essendosi allenato nemmeno ieri (doppia seduta), non farà parte dei convocati per l’ impegno in Basilicata. La squadra agli ordini di Giacomo Modica effettuerà questa mattina la seduta di rifinitura al “Marullo”, per poi partire dopo pranzo.

Ha rescisso il contratto che lo legava all’Acr, invece, Diego Simonetta, calciatore già ai margini della rosa nelle ultime settimane. Chiuso anticipatamente il biennale firmato in estate, il centrocampista si è accasato al Locri in Serie D, squadra che sta facendo bene nel Girone I. Discorso diverso, invece, per Manuel Di Palma, classe 2004 poco considerato in questo avvio di torneo ma che dovrebbe essere convocato per la prossima sfida, rappresentando un’alternativa in caso di necessità under nella caselle in mediana. Anche se non sarà facile, vista la concorrenza rappresentata da Anzelmo, Frisenna, Garofalo, Pedicillo e Petrucci, che fin qui hanno trovato spazio e stanno facendo relativamente bene.

Guardando già avanti, c’è curiosità per capire quali possano essere le scelte di Modica. L’avversario è tosto e occupa le primissime posizioni: il tecnico deciderà di tornare al collaudato 4-3-3 o confermerà la struttura a tre dietro che è più coperta e ha portato buoni frutti qualche giorno fa nel Lazio? È da vedere. Dall'altra parte Tomei dovrebbe confermare grossomodo l'undici titolare che ha giocato con la Juve Ng, tra i quali il grande ex di turno, Domenico Franco, che aveva iniziato la stagione con l'Acr prima di salutare. Il modulo è il 4-2-3-1, motivo che potrebbe portare Modica a schierarsi specularmente. Guardando agli uomini, certo il rientro dal primo minuto di Lia a destra, che sia difesa a quattro o da quinto a tutta fascia. Cominetti non ha brillato, quindi anche in attacco sono attesi avvicendamenti, con la possibilità di rivedere dall’inizio almeno uno tra Luciani e Anatriello, inizialmente a riposo contro il Latina. Indipendentemente dal ruolo, non sono in discussione alcune colonne come Manetta, Frisenna ma soprattutto Pedicillo, la vera sorpresa di questo primissimo scorcio di stagione. Quest’ultimo, se il Messina dovesse tornare al 4-3-3, potrebbe avere il compito di inserirsi sulla trequarti, sfruttando le proprie attitudini offensive, ma anche agire nel tridente offensivo, lasciando in mediana spazio a Petrucci, Garofalo e Frisenna. In porta, nonostante l’incertezza che ha permesso al Latina di fare 1-1, dovrebbe esserci ancora Curtosi.

La partita del “Curcio”, oltre che su NowTv sarà trasmessa su RaiSport.