Messina, le note liete del “Francioni”. Ritorno al gol fuori casa che mancava da aprile

Il primo punto in trasferta è stato conquistato: il Messina è tornato da Latina con un buon pari e scorte di autostima per la prestazione sciorinata al “Francioni”. Una gara che i giallorossi hanno giocato bene, pasando in vantaggio (per la seconda volta di fila dopo la partita con la Casertana) con Pedicillo ma poi subendo il ritorno dei laziali abili a sfruttare un “infortunio” del portiere Curtosi. I peloritani hanno comunque continuato a mantenere la propria identità, tenendo il pallino e affrontando l’avversario a viso aperto, colpendo anche un palo con Salvo. Anche questo “pareggiato” da Bocic.

Sono comunque diverse le indicazioni positive, partendo dai numeri. Il Messina non segnava in trasferta dal 27 aprile, quando andò a segno Luciani a Monopoli. Riuscendo a interrompere anche la porta inviolata del Latina, che non prendeva gol da 227 minuti. L’Acr muove la classifica, importante anche per la fiducia visto che sin qui i biancoscudati lontano dalla Sicilia avevano solo perso, due volte a Crotone tra Coppa e campionato, e poi Cerignola.

La squadra di Modica avrebbe anche potuto portare a casa l’intera posta in palio ma alla fine il risultato ci può stare. I rimpianti maggiori sono più per i due punti persi nell’ultimo turno interno, in vantaggio di due gol.

La novità assoluta dell’infrasettimanale è stata nella veste tattica più che negli uomini. L’allenatore infatti ha schierato i suoi con il 3-5-2, visto già all’esordio d’agosto allo “Scida”: in quel caso più per emergenza, in questa occasione per volontà. Buona prova di Salvo a tutta fascia, da rivedere Cominetti che ancora non pare in palla. Conferme da Petrungaro e Petrucci, in termini di giocate e personalità, così come dagli under Pedicillo e Frisenna, punti di riferimento assoluti in questo primo scorcio di stagione al di là della giovane età.

La squadra ieri si è allenata a Latina, per poi pranzare a Nola prima de del rientro in Sicilia. Oggi si continuerà la preparazione in vista della seconda trasferta consecutiva, stavolta a Picerno

L’ultima multa. Intanto il giudice sportivo ha comminato un’ammenda di 500 euro al Messina “per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori”.