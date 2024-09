Messina a Latina con il... “fattore Modica” LE PROBABILI FORMAZIONI

Giacomo Modica sarà regolarmente sulla panchina del Messina che stasera affronta il Latina in trasferta. Dimissioni di sabato rientrate in meno di 24 ore, senza nessun altro dettaglio oltre quanto filtrato dalle parole del diretto interessato in sala stampa nel post-Casertana e nei successivi comunicati trasmessi dalle società. Episodio liquidato facendo riferimento a non meglio precisate “problematiche”, evidentemente risolte in un giorno, viceversa la decisione presa nei corridoi del San Filippo e poi comunicata era stata troppo frettolosa, così si è tornato sui propri passi. Dunque, in fin dei conti, siparietto evitabile.

La (non nuova negli ultimi anni) logistica, così è stato comunicato, non ha reso possibile sentire nuovamente (dopo quanto di formale emerso dai canali ufficiali del club) Modica per capire quali siano gli stati d’animo verso la partita odierna. Ad intuito non è difficile immaginare un ricompattamento dell’intero spogliatoio per il bene comune, per portare avanti un progetto che ha sempre visto l’allenatore di Mazara al centro tecnicamente ed emotivamente, per continuare il percorso di crescita che ovviamente passa anche dai risultati. Per provare a riprendersi sul campo ciò che è svanito nell’ultima sfida interna, coi giallorossi per la prima volta in stagione in vantaggio, anzi doppio vantaggio, rimontati dopo 60 minuti spettacolari. Si riparte proprio da quell’ora positiva, che ha mostrato un Messina quasi perfetto, in palla, tonico, voglioso, mobile e aggressivo in tutte le fasi, salvo poi calare, come in parte anche fisiologico, subendo il ritorno degli avversari che Iori ha rimescolato in campo. Il Messina vuole fare bene, anche perché il calendario mostra all’orizzonte un percorso tosto: due trasferte di fila (Picerno dopo Latina), poi Benevento in casa e Trapani fuori.

Padalino sull’Acr. Il tecnico avversario ha parlato così dell’Acr alla vigilia: «Non sorprende più di tanto il loro inizio campionato, perchè lavorano già dallo scorso anno con Modica, collega che riprende la filosofia zemaniana. Sono molto propositivi, quindi dovremo stare attenti nella fase di non possesso».

Le ultime. Stato d'animo positivo in casa pontina, dopo lo 0-1 ottenuto ad Avellino, prima vittoria stagionale (in precedenza tre pareggi e una sconfitta). Padalino non dovrebbe cambiare molto rispetto al "Partenio", con il principale ballottaggio che riguarda Cortinovis e Di Livio. Anche Modica non dovrebbe dare vita a grandi rivoluzioni: dovrebbe rientrare Frisenna, da capire chi possa essere a fargli spazio tra Petrucci, Luciani e Anatriello.

Lutto per Argurio. Il Messina ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento e l’apposizione del lutto al braccio in memoria dell’ex ds, Christian Argurio.

Precedenti. Solo un successo peloritano nei pochi precedenti del passato. Risalente al 2023 coi gol di Marino e Trasciani per lo 0-2 finale. Per il resto, due pareggi e due sconfitte.