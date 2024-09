Messina, non c’è tempo per pensare

Energie da raccogliere per provare a fare risultato a Latina, “vendicando” in qualche modo i due punti persi nell’ultima sfida contro la Casertana: il Messina tornerà in campo domani, prima di due trasferte, con la voglia di riprendersi quanto smarrito nell’ultimo incontro al “Franco Scoglio”.

Rientrato il “caso Modica” (senza dettagli sulle motivazioni che hanno portato all’addio rinnegato dopo meno di 24 ore), probabilmente una reazione emotiva ulteriore emergerà dalla squadra proprio per dimostrare il proprio affetto al tecnico, dando peso e appartenenza al progetto tecnico che fa emergere una stretta connessione tra questi elementi e la direzione sportiva.

Da dove ripartire? Dai sessanta minuti di grande livello giocati contro la Casertana, di fatto stanata senza appelli. Con un Messina avanti di due gol che potevano essere anche di più. Poi il blackout, coi cambi che hanno fatto la differenza a favore dei campani, spaccando di fatto la partita, mentre probabilmente sul fronte giallorosso, dove le forze erano scemate avendo interpretato la gara con veemenza ed energia, qualcosa andava fatta prima. In realtà, dalla panchina qualcosa si era pronti a intervenire e alcuni giocatori, come Frisenna e Ndir erano pronti a entrare per passare a tre dietro, così come Cominetti era vicino all’ingresso salvo poi entrare Anzelmo, temporeggiando e perdendo il valore che in quel momento poteva avere anche spezzare tempo e ritmi agli avversari. È andata così, può accadere anche se è un peccato per come si erano messe le cose.

Pensarci troppo, non avrebbe molto senso. Tra le note liete l’ottima prova di Petrungaro che ha iniziato a fare vedere davvero cosa è capace di produrre, conferme da Pedicillo che si muove con fiducia e qualità al di là del ruolo, Petrucci mescola dinamismo ed esperienza anche se si nota una condizione ancora non completa. A centrocampo, con Garofalo e Frisenna, le alternative non mancano. Probabile che il classe 2002 rientri da titolare contro i pontini, da verificare invece quale possano essere le scelte in attacco (ancora Anatriello largo e Luciani punta?), così come qualche avvicendamento, con gli impegni ravvicinati, potrebbe esserci sugli esterni.

In casa nerazzurra, la notizia è l’ingaggio tra gli svincolati dell’esterno Riccardo Improta, classe 1993, ex Benevento, che si appresta a firmare un biennale.