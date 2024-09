Messina tra soliti errori e colpi di scena

Un passo indietro per farne qualcuno in avanti. La speranza è almeno questa dopo l’incredibile weekend vissuto in riva allo Stretto. Il Messina non si fa mancare davvero nulla, con le dimissioni irrevocabili annunciate dal tecnico Giacomo Modica, la fiducia rinnovata del presidente Pietro Sciotto, gli appelli dei calciatori alla coesione e, infine, il dietrofront dello stesso allenatore che, convinto dall’affetto dei tesserati e dei tifosi, ha rivalutato la propria decisione.

Una giornata di parole e incontri (Modica con la squadra e con il patron) per tornare al punto di partenza. Tempo perso proprio quando il campionato non concede pause e già mercoledì è in programma la prima di due trasferte consecutive, prima Latina poi Picerno. Proprio il calcio giocato dovrebbe essere il fattore più importante, soprattutto quando ti ritrovi reduce da un pari casalingo che sa tanto di due punti buttati e dovresti analizzare scelte, fatte e non fatte, errori commessi e contromisure da prendere per scendere nuovamente in campo tra pochi giorni.

A Latina, Modica e il Messina dovranno dimostrare di aver superato quest’altra burrasca interna, di essere davvero il gruppo coeso, come descritto nella nota dei calciatori, e dare prova di unità e carattere. Servono risposte sul campo per cercare di sbloccarsi lontano dal “Franco Scoglio”, dove sono arrivate due ko consecutivi e nessun gol, e per dare un segno alla tifoseria che, nonostante tutto, la squadra sa andare oltre una gestione approssimativa che non fa più notizia.

Cercarsi chiarezza. La conferenza post Casertana e i comunicati ufficiali non sono stati sufficienti a spiegare i motivi di una decisione, quella di Modica, annunciata a caldo e ritirata 24 ore dopo. Gli attestati di stima e affetto sono importanti, ma la piazza si aspetta anche chiarezza sulle motivazioni reali che hanno scatenato l’ennesima puntata della saga giallorossa. Alla base dovrebbero esserci le solite questioni legate ai campi e orari di allenamento. Situazioni ben note allo stesso tecnico e che, ormai, non giustificano la rabbia e delusione del venerdì sera.

Ieri si è anche tenuto un confronto tra mister Modica e i tifosi organizzati, che continuano nella loro contestazione contro la proprietà: un incontro per cercare di capire i lati oscuri delle ultime vicende, ma restano ancora tanti dubbi. E chi li risolverà? Da chi si è sempre considerato un detentore della difesa della biancoscudata ci si attende qualcosa di più. Dopo le dimissioni pubbliche, sarebbero opportune anche spiegazioni pubbliche. Considerando, però, il trend delle settimane che precedono le trasferte, quando la società e Modica preferiscono affidarsi a contenuti auto-prodotti, la sensazione è che difficilmente si avranno chiarimenti a breve.

La logistica degli allenamenti e dei viaggi favoriranno il silenzio, forse anche nella convinzione che tutto cada nel dimenticatoio, magari con l’aiuto di qualche buon risultato. Intanto la squadra si è allenata sabato e domenica a Bisconte, oggi doppia seduta e domani rifinitura prima della partenza per Latina, da dove rientrerà giovedì pomeriggio.