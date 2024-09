Totò Schillaci, amore a prima vista con il Messina. E quello stacco di testa all'esordio contro il Banco Roma IL VIDEO DI TUTTI I GOL

Non ha neanche 18 anni quanto Totò Schillaci arriva a Messina, proveniente dall'Amat Palermo. E' destinato alla formazione Beretti ma l'attaccante capellone non lo vede neanche lo spogliatoio dei ragazzi. Nel Messina che annaspa in C2 il ragazzotto si mette subito in evidenza alla prima occasione in cui si allena con la prima squadra. Alfredo Ballarò, l'allenatore riconfermato per la stagione 1982/1983, lo nota subito e lo aggrega al suo gruppo e, quando può, non esita a farlo esordire malgrado la sua giovanissima età. Alla prima giornata di campionato la prima rete realizzata di testa al Banco Roma. Resterà un punto fermo della squadra giallorossa che a fine stagione conquisterà la promozione in C1. Da qui in avanti, sette stagioni consecutive con la maglia del Messina, 4 delle quali con Scoglio in panchina ed una con Zeman, l'ultima, che con 23 reti al suo attivo gli vale il passaggio alla Juventus e da lì la favola azzurra e le notti magiche di Italia '90.