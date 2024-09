Derby all'Igea, Sant'Agata ko. Ma fuori dal campo vince il rispetto

Sul campo ha vinto l'Igea Virtus il super derby della provincia di Messina contro il Sant'Agata. Al "Fresina" hanno segnato Panebianco (ex Fc Messina) e l'ex Calafiore per i giallorossi, Manfrellotti (un passato all'Acr) per i biancazzurri. Gara combattuta tra due squadre che si rispettano.

A fine gara il club barcellonese ha rotto il silenzio proclamato in rispetto del lutto (scomparsa del suocero) subito dal tecnico Francesco Di Gaetano, per” Censurare in maniera categorica gli atteggiamenti e le azioni intraprese, ben dopo il termine della gara, da un proprio tesserato, che in maniera autonoma e solitaria, lontano dal gruppo squadra, si è reso protagonista di gesti e atteggiamenti che nulla hanno a che fare né con lo sport, né con il vivere civile. Gesti e atteggiamenti che non ci appartengono e ripudiamo, e pertanto non possiamo accettare che chi veste i nostri colori, con qualsiasi ruolo o mansione, assuma determinati comportamenti. Pur non essendo in alcun modo responsabile, né direttamente, né indirettamente dell’accaduto, la società con in testa il presidente e tutte le proprie componenti intende porgere le proprie scuse sincere all’intera comunità di Sant’Agata, comunicando, inoltre, che a breve verranno presi provvedimenti severissimi nei confronti del proprio tesserato”.