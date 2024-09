Il Messina torna a mani vuote da Crotone. Modica: "Non meritavamo di perdere"

Picchia duro su come è stata condotta la partita Giacomo Modica, che senza fronzoli dice: «Abbiamo perso con onore e secondo me non meritavamo la sconfitta perché ci sono state due situazioni molto discutibili e che entrambe ci avrebbero portate ad avere calcio di rigore. Anzi su uno sono sicuro che era fallo da rigore perché c’è un evidente tocco di mano e l’altro è su Lia che stava calciando ed è stato toccato, questo mi piacerebbe rivederlo. Non mi piace come è stata condotta la partita da questo punto di vista. Nel primo tempo abbiamo subito 27 punizioni contro e forse due o tre a favore e quando parti già in una situazione impari. Io voglio perdere, ma voglio perdere perché gli altri sono stati molto più bravi e si costruiscono la vittoria, ma perdere a priori non mi va. C’è un’aria che mi dà fastidio. Vi dico un particolare: noi vinciamo 4-1 in casa, loro perdono 2-1 in casa, leggo i giornali e vedo che la nostra vittoria è data a 6.70, ci sarà un motivo, ma non penso sia la partita. Noi non siamo inferiori al Crotone, se giochiamo al calcio non siamo inferiori a nessuno, il problema sono altre situazioni che sono da rivedere e non voglio essere né tendenzioso, né maligno, né malvagio, ma è un dato di fatto che nel primo tempo non abbiamo preso punizioni a favore per nessuna ragione. Queste sono le cose che mi preoccupano, non tanto il risultato».