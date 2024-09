Messina nel segno della continuità

La trasferta di Crotone si avvicina, stamattina mister Giacomo Modica si soffermerà sui temi del match, proiettato con in testa uno schema ben preciso su come affrontare un avversario già avuto di fronte nel primo impegno ufficiale di agosto.

L’approccio del Messina è chiaro, giocarsela sempre, ma è ovvio che in base agli interpreti la tendenza di un modulo può cambiare. Mentre si attende che tutti i calciatori in organico raggiungano un’ottima condizione, nelle scelte sarà impattante proprio la condizione atletica ma anche quanto un giocatore sia già dentro alle idee dell’allenatore. Non è un caso che in queste prime giornate abbiano trovato in prevalenza più spazio i riconfermati dalla scorsa stagione e coloro che hanno lavorato anche nel ritiro di Zafferana Etnea, avendo avuto tempo per assimilare concetti e approccio.

Difficilmente, in questo momento, si derogherà al 4-3-3 con il quale il Messina sta assumendo una propria dimensione. E la formazione iniziale dovrebbe ripercorrere grossomodo quella che ha iniziato la sfida interna contro il Taranto. Un ballottaggio potrebbe esserci in mediana con Petrucci che scalpita per prendere il posto di Anzelmo, occhio anche Salvo per una chance sulla fascia, per il resto non sono attesi particolari scossoni, anzi si cercherà di dare continuità, per andare a conquistare i primi punti lontano dal “Franco Scoglio”.

I precedenti. Guardando alle sfide del passato, nelle 19 gare disputate in Calabria, sono solo due i blitz ospiti, con nove pareggi e otto successi pitagorici. L'ultimo successo risale al campionato di Serie B 2001/02, una successo dell'Fc che valse la salvezza grazie a una doppietta firmata da Ciccio Grabbi. Il precedente colpaccio era arrivato invece nel torneo 1949/50: 0-3 con le reti di Fabbri, Bertolin e Voglino. La scorsa stagione, invece, finì 3-3 con un tira e molla lungo tutti i novanta minuti. A segno Giunta a inizio gara, poi reti di Tumminiello e Gomez, Luciani per il 2-2, ancora Tumminiello e Polito per il 3-3 finale.

L’arbitro. Sarà invece Niccolò Turrini di Firenze ad arbitrare la sfida dello "Scida" che si giocherà domani alle 18:30. Ha incrociato già il Messina in due occasioni: a ottobre 2022 contro il Latina in casa (4-1), mentre prima ancora in Serie D diresse una sfida che terminò con un ko (0-1) a San Cataldo. Stesso score con gli Squali: una vittoria (2-1 con il Foggia) e una debacle (2-0 opposti al Picerno dell'attuale allenatore Longo). Gli assistenti saranno dsaranno Alessio Miccoli di Lanciano e Luca Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale, invece, Giuseppe Rispoli di Locri.