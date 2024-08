Sciotto: «Ho fatto il massimo per il Messina»

Poco più di 24 ore e sarà finalmente il campo a emettere il suo primo insindacabile giudizio. L’estate bollente del Messina si chiude con il «buon campionato a tutti» che il presidente Sciotto augura alla piazza attraverso una lettera pubblicata sui canali social del club.

Patto di riservatezza Il massimo dirigente biancoscudato si ritiene «orgoglioso di essere tifoso del Messina dalla nascita e mai farò nulla che volontariamente possa causare un danno. Nonostante abbia rischiato la vita per due volte, ho intavolato con il fondo americano (con presidenza e acquirente francese) la nota trattativa di cessione che esiste ed è ampiamente documentabile, pur vincolata dal reciproco patto di riservatezza. Ho assicurato il mio totale impegno anche in questi ultimi per me terribili mesi. Ho continuato a lavorare per fare in modo che l’Acr Messina fosse pronta a partecipare in modo competitivo al campionato di Serie C».

Budget e contestazione La partenza ufficiale di Domenico Franco in direzione Picerno impoverisce ulteriormente la qualità della rosa a disposizione di Giacomo Modica, in cui la voglia di emergere nei nuovi calciatori fa da contraltare all’inesperienza che si portano dietro. Il presidente Sciotto, però, ribadisce il proprio impegno economico e punta il dito sulla protesta del tifo organizzato: «Nonostante le contestazioni che rischiano di portare a una diminuzione di abbonamenti, bigliettazione e sponsor, ho assegnato al direttore sportivo e al nostro allenatore lo stesso budget dello scorso anno. Ogni mio impegno è e sarà volto ad assicurare che il Messina scenda in campo con la formazione più forte possibile e che vinca per la mia e per la felicità dei tifosi. Auspico che ai giovani calciatori sia assicurato il miglior contesto, anche emotivo, per dare il massimo delle loro possibilità».

Verso la partita Contro il Potenza rischiano di non essere disponibili Marino, Morleo e Cominetti, ai box nella partitella disputata giovedì. Ci sarebbe cauto ottimismo sul recupero di Marino (a parte anche nei giorni precedenti), ma la situazione incerta sarà chiarita dal tecnico Modica che a mezzogiorno presenterà la partita. Sarà sicuramente out Petrungaro per squalifica, mentre in mezzo al campo al posto di Franco potrebbe esserci la “promozione” di Anzelmo.

Prevendita Dalle 12 di ieri, nei punti vendita autorizzati e sul sito PostoRiservato.it, è possibile acquistare i biglietti per assistere al match con il Potenza (calcio d’inizio alle 20,45). Costi già comunicati in occasione della “presentazione” della campagna abbonamenti: 16 euro in Curva (9 euro il ridotto per donne, Under 16 e Over 65), 22 euro in Tribuna A (14 euro il ridotto).