Messina, attive le porte girevoli del mercato: torna Luciani, saluta Franco

Classico test in famiglia infrasettimanale per il Messina: chiaro segnale che il primo impegno in campionato si avvicina sempre di più e il tecnico Giacomo Modica ha provato moduli, azioni di gioco e uomini in vista del match casalingo contro il Potenza (domenica alle ore 20.45).

Sul sintetico del “Marullo” partitella su due tempi da 30 minuti e due formazioni schierate con il 4- 3-3: tra i gialli Krapikas in porta, Lia, Mame Ass, Rizzo e Ortisi in difesa, con Frisenna, Anzelmo e Garofalo in mezzo al campo, mentre tridente con Re, Anatriello e Pedicillo; dall’altro lato, in maglia bianca, Curtosi tra i pali, in difesa Manetta e Salvo con i due Primavera Paratore e Mameli; a centrocampo Simonetta, Di Palma e Adragna e, in avanti, Mamona e Petrungaro ai lati di Luciani.

Due a uno il risultato finale per i gialli, grazie alla bella doppietta di Anatriello: prima una precisa conclusione da fuori, poi un tocco morbido a scavalcare Curtosi, mentre è Mamona ad accorciare dopo due buone occasioni fallite nella prima frazione e una bella parata di Krapikas, che si distende sul tiro a botta sicura di Luciani.

Il tecnico giallorosso mischia le carte nella ripresa, per provare soluzioni di gioco alternative: velocità, spinta sulle fasce e una condizione atletica in crescendo per i giallorossi, che oggi torneranno in campo per una seduta mattutina, mentre domani è prevista la rifinitura. Hanno lavorato a parte, invece, i difensori Marino e Morleo e l’attaccante Cominetti, alle prese con problemi fisici.