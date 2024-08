Messina, in porta ufficiale l'arrivo del lituano Titas Krapikas

Si è fatto attendere, ma alla fine il colpo piazzato dal Messina nella casella “portiere” è sicuramente di buon livello. Titas Krapikas non sarà il numero 1 di fatto (maglia già scelta da Curtosi), ma di certo arriva con credenziali importanti, innalzando decisamente il tasso di qualità ed esperienza dell’intera squadra. Lituano classe 1999, in Italia dal 2015, dopo le avventure in patria nei settori giovanili di FK Kedainiai ed NFA, ha giocato con gli Allievi e la Primavera della Sampdoria, guadagnandosi nel 2019 il passaggio allo Spezia. Sedici le presenze tra i professionisti collezionate con la stessa società bianconera (che nel frattempo era stata promossa in Serie A) e la Ternana: spiccano le quattro da titolare in Coppa Italia nella stagione 20/21 nei match contro Cittadella, Bologna, Roma e Napoli. Decisamente più soddisfacente, invece, la stagione vissuta nello scorso campionato con l’Audace Cerignola. Arrivato in Puglia nel corso dell’ultimo giorno del mercato estivo, è stato il portiere titolare fino alla ventitreesima giornata, prima di lasciare spazio a Davide Barosi, prelevato a gennaio dall’Ascoli. Alla fine saranno 26 le presenze collezionate da Krapikas a Cerignola con altrettanti gol subiti e dieci clean sheet.