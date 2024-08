Messina, tra dubbi e rinforzi: tesserati il difensore Rizzo e le punte Cominetti e Re. Tra i pali idea Vannucchi

La settimana che precede il primo impegno ufficiale in campionato si è aperta con tre nuovi innesti per il Messina, che domenica 25 (ore 20.45 al “Franco Scoglio”) debutterà contro il Potenza. Tre rinforzi formalizzati dalla società giallorossa dopo l’avvenuto tesseramento che, di fatto, ha portato a 21 i giocatori a disposizione del tecnico Giacomo Modica. Una novità in difesa, che va a completare il reparto arretrato, e due in attacco, che invece è il reparto più carente, a livello numerico e non solo.

L’alternativa La gara di Coppa Italia contro il Crotone ha evidenziato la necessità di aumentare il pacchetto difensivo, che comprende gli esperti Manetta e Marino e il più giovane Mame Ass, ancora in fase di assestamento e recupero dopo le ultime stagioni poco fortunate. Una “lacuna” risolta con l’inserimento di Francesco Rizzo, classe 1998, centrale che si adatta anche da terzino: campano, cresciuto nelle giovanili di Napoli e Avellino, il neo giallorosso ha firmato un contratto annuale.

Si presenta in riva allo Stretto dopo le ultime stagioni in serie C con Recanatese, Turris e Alessandria, oltre a due campionati al Gozzano in precedenza, mentre in Serie D ha vestito le maglie di Sorrento, Nocerina e Sarnese.

I ritorni L’attaccante tanto cercato corrisponde, al momento, al nome di Martino Cominetti, che torna in terza serie a distanza di tre stagioni dalla sua ultima apparizione con la Pro Sesto: 33 presenze ma nessuna rete. Anche lui classe 1998, ha raggiunto l’accordo con il club peloritano fino al 30 giugno 2025: reduce da una stagione in D, a metà tra Pro Palazzolo (Lombardia) e Rg Ticino (Piemonte), il nuovo attaccante giallorosso è stato sicuramente più prolifico in quarta serie (quasi 40 centri) con le maglie di Sestri Levante (13 gol e promozione), Gozzano, Fanfulla, Vogherese e Caronnese. Cominetti va a caccia del primo gol tra i professionisti e il Messina ha deciso di puntare anche su di lui per rinforzare un reparto che comprende Mamona, Petrungaro, Anatriello e sul giovane Ardagna, classe 2006.

A questi si è aggiunto anche Alessio Re, classe 2003, che invece vuole tornare in campo dopo un anno sfortunato: appena due presenze alla Recanatese e poi la rottura al legamento crociato del ginocchio destro che lo ha tenuto fuori per una stagione. Di proprietà dell’Ascoli, che gli ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2027, Re arriva in prestito fino al 30 giugno 2025.

Gli obiettivi Il ds Giuseppe Pavone deve riempire ancora due caselle per completare la rosa: una potrebbe riguardare ancora l’attacco, ma c’è da tenere d’occhio la situazione del centrocampista Domenico Franco, vicino al Picerno e che eventualmente andrà sostituito. Il terzo slot, invece, dovrà essere occupato da un portiere d’esperienza: piace Gianmarco Vannucchi, classe ’95, svincolato dopo le ultime due stagioni al Taranto; in precedenza, ha giocato con Padova, Alessandria e Renate e una breve esperienza a Salerno in B.