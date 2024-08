Messina sfortunato a Crotone. Modica: "Siamo ancora in piena preparazione"

Arrivato in macchina da Mazara a Crotone, non essendo partito con la squadra (motivazioni “personali” ancora non chiarite), Giacomo Modica ha espresso parole positive per la prestazione dei suoi: «Gara buona, pensando che abbiamo iniziato il 27 luglio e quindi siamo ancora in piena preparazione, in fase di ricostruzione, anche se abbiamo quattro elementi dell'anno scorso, i ragazzi sono stati bravi e hanno fatto quello che potevano in questo momento. La condizione non poteva essere diversa, hanno risposto bene sulle proposte di lavoro dei 13 giorni. Gli faccio i complimenti, abbiamo dato vita a una bella prestazione».

Sul mercato: «Qualcosa manca, il direttore Pavone sta lavorando, abbiamo in testa alcuni elementi, attraverso lavoro e applicazione possiamo recitare una parte importante, perché il campionato, quello vero, è in Serie A, quello meno in B, in C c'è tanta corsa e voglia di volere dimostrare attraverso la dedizione. Fermo restando le squadre con talento, che vanno rispettate. Per me i nomi non sono importanti, bisogna avere la pancia vuota. Ora dobbiamo trovare gli elementi che possono dare aiuto a questi giovani».

Sulla protesta dei tifosi: «In questo momento c'è tanta malinconia e malcoltento, mi auguro di avvicinarli con risultati e applicazione. Mi auguro che il presidente possa incidere su quello che è una mancanza di chiarezza, in una strada che può portare alla crescita ulteriore del Messina».