Messina, è l’ora delle scelte. Domani il debutto in Coppa Italia, pronto il nuovo tridente giallorosso

Ultime fatiche nel ritiro di Zafferana Etnea per il Messina e poi sarà debutto in Coppa Italia a Crotone.

Domani allo “Scida” alle 21 sarà il campo a dare il primo insindacabile giudizio sul Messina e sull’operato della società sul mercato, fin qui deludente per i tanti tifosi che giornalmente manifestano il proprio disappunto sui social.

Dopo la doppia seduta di giovedì oggi la rifinitura dopo di che la squadra lascerà la sede del ritiro e partirà alla volta di Crotone . Il primo match di Coppa non è un obiettivo primario per la stagione peloritana, ma è chiaro che nessuno vorrà fare brutta figura.

La probabile formazione

C’è tanta curiosità attorno al primo undici ufficiale che sarà scelto da Giacomo Modica. La certezza appare l’impiego del 2004 Curtosi tra i pali, fin qui unico portiere ufficializzato in sede di mercato; in difesa mancherà Salvo che negli ultimi giorni si è sottoposto a terapie in città lasciando anzitempo il ritiro di Zafferana Etnea.

Probabile l’impiego dell’esperto Antonio Marino, insieme a Lia, Manetta e Morleo che agirà largo sulla sinistra. Ortisi “salirebbe” in mezzo al campo al fianco di Frisenna e Franco. Davanti il nuovissimo tridente formato da Blue Mamona e Petrungaro ai lati di Anatriello. Scalpitano anche i giovani Simonetti, Anzelmo, Di Palma e Pedicillo, i primi calciatori ufficializzati di questo calciomercato.

La prevendita. Biglietti in vendita da ieri pomeriggio sul sito di TicketOne e nei punti vendita abilitati. Cinque euro il costo del tagliando del settore ospiti: ai residenti nella provincia di Messina e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione ACR Messina, è consentito l’acquisto dei biglietti esclusivamente nel settore ospiti che, come da normativa, saranno in la vendita fino alle ore 19,00 di oggi.

I precedenti. Recente l’ultimo confronto allo “Scida” di Coppa Italia tra Crotone e Messina: un bel 2-2 datato 4 ottobre 2022 con Gaetano Auteri sulla panchina biancoscudata. Berto firma il vantaggio peloritano, Rojas e Pannitteri ribaltano il punteggio, ma Konate fissa il pari che conduce ai calci di rigori dopo i tempi supplementari. Messina eliminato a causa degli errori fatali di Balde, Fazzi e Fofana.

Per risalire ai primi precedenti bisogna tornare indietro di 50 anni: 1-0 per il Crotone, segna Della Pietra, nel 72/73 (0-0 al ritorno); vittoria messinese nel 74/75 con la tripletta di Picat Re che sigilla il 3-2 esterno (qualificazione legittimata dal 6-0 del ritorno con anche le doppiette di Musa e Pensabene).

Si arriva al 98/99 e all’1-1 con il botta e risposta tra Grieco e Manuel Milana. Calciatore calabrese protagonista anche l’anno dopo a Messina, quando fissa su rigore il nuovo 1-1 impattando il vantaggio di Petruzzelli. Elenco chiuso dalle vittorie per 1-0 del Messina firmate da Godeas nel 2001/02 e da Rafael nel 2004/05.