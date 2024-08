Messina, servono scorte di pazienza

Il direttore sportivo Giuseppe Pavone ha teso la mano ma dall’altra parte la posizione rimane ferrea: nessuna tregua dalla tifoseria organizzata. Finché non avverrà la svolta societaria, l’intenzione è quella del boicottaggio totale, disertando lo stadio “Franco Scoglio” per poi invece presenziare, al fianco della squadra in trasferta. Sempre a sostegno della maglia ma con la contestazione che non si fermerà nei confronti dell’attuale proprietà. È emerso chiaramente dalle locandine fatte circolare nei giorni scorsi così come dagli striscioni appesi a San Filippo, rivolti anche nei confronti dell’amministrazione comunale, la cui condotta viene considerata troppo “morbida”.

Il clima, insomma, è tutt’altro che sereno, mentre l’Acr continua ad andare avanti per provare a farsi trovare pronta in vista dei primi impegni ufficiali, a cominciare dell’esordio in Coppa di Crotone di sabato prossimo. La squadra continua a lavorare sodo a Zafferana Etnea: doppia razione di lavoro ieri. Al mattino consueta parte atletica, mentre al pomeriggio sono stati provati schemi di proiezione di gioco offensivo. Rientrati in gruppo Salvo e Pedicillo, perfettamente ristabiliti dai rispettivi lievi infortuni.

Pavone, invece, è stato chiaro per quanto riguarda il mercato: si cercano ancora 4-5 elementi per completare la rosa. E anche i ruoli sono stati indicati: un portiere, un difensore centrale ma soprattutto 2-3 in attacco. Quest’ultimo è il reparto che necessita di maggiori rinforzi, nell’ottica del 4-3-3 che il Giacomo Modica pare pronto a varare. Variabile con il 4-2-3-1 scelto nella seconda parte dell’ultima annata per esaltare le caratteristiche di Emmausso, ormai andato a Foggia. Servirà soprattutto una prima punta, visto che il peso del reparto non può gravare solo sulle qualità del giovane Anatriello.