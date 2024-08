Il Messina avanza tra le contraddizioni. Entusiasmo ai minimi storici

Un ossimoro operativo: da una parte si continua a tenere viva la trattativa per le cessione societaria, dall’altra si va avanti ufficializzando i primi innesti over per rimpinguare un organico che tra poco più di una settimana dovrà affrontare l’impegno ufficiale in casa del Crotone. È la solita estate di contraddizioni in casa Messina, dopo i ritardi accumulati e una programmazione che, al di là di alibi deboli e motivazioni valide, rimane una chimera per l’attuale gestione. Mai in grado in otto di dare continuità vera e costruire una struttura solida, in grado di guardare al presente con ottimismo e al futuro con lungimiranza.

Si va avanti dunque in un contesto completamente scollato. La tifoseria che continua a manifestare totale insofferenza per la situazione venutasi a creare, coi gruppi organizzati che studiano ogni modo per arrivare a una svolta, avendo già annunciato come gesto estremo di non volere seguire più la squadra al “Franco Scoglio”, in segno di contestazione nei confronti di una proprietà in cui non credono più. E poi c’è appunto una proprietà che da una parte continua a interloquire coi potenziali acquirenti (più di uno, come si è potuto anche rintracciare nelle equivoche ed enigmatiche comunicazione del club a riguardo). Ci sono più piste da percorrere, una considerata più percorribile e avanzata delle altre, quella “americana” della quale si attende di conoscere l’identità, rappresentata da un legale siciliano. Ma nell’ambiguità altre non sarebbero state chiuse. Tutto nel solito contesto di confusione generale e scarsa chiarezza.