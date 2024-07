Messina, il countdown è finito

Il countdown è finito. La data del 30 luglio è arrivata e, adesso, da un lato il Messina e dall’altro il fondo americano, dovranno dare seguito a quanto stabilito lo scorso 23 giugno, quando è stata sottoscritta – come da comunicato del club giallorosso – «un’intesa preliminare che obbliga la parte acquirente a formalizzare il passaggio delle quote societarie entro il 30 luglio». Dopo settimane di attesa e di giorni decisivi, questo dovrebbe essere davvero quello della svolta e del possibile closing e, in giornata, sarebbero attese nuove comunicazioni. Resta il condizionale perché senza le firme e un annuncio ufficiale potrebbe succedere di tutto e, negli ultimi anni, il patron Sciotto ha abituato tutti ad autentici ribaltoni, prese di posizione e ripensamenti. Alcuni anche ipotizzati nelle ultime ore. A questo punto, però, le parti interessate dovranno chiarire la situazione, decidendo se il Messina resterà, per l’ottavo anno consecutivo, nelle mani di Sciotto o se avverrà veramente la cessione tanto auspicata dai tifosi.

In caso di cessione si dovrebbe svelare finalmente chi c’è dietro questo gruppo e capirne idee e programmi. Sarebbe quasi una “mission impossible” per Sciotto, invece, ricucire i rapporti con la tifoseria. La contestazione sarà ad oltranza. I tifosi del Messina hanno infatti scelto la “linea dura” contro la proprietà giallorossa e non si risparmiano epiteti pesanti. La Curva Sud ha proclamato uno sciopero fin dalla prima giornata di campionato, disertando lo stadio “Franco Scoglio”, ma i gruppi organizzati saranno presenti in tutte le trasferte. «Un atto doloroso ma dovuto - si legge nel comunicato dei tifosi -. La nostra pazienza ha un limite, per dare un segnale forte e duro a chi il Messina lo bistratta, lo umilia e lo tiene in ostaggio con menzogne e giochi stupidi di potere». I gruppi, inoltre, non sottoscriveranno alcun abbonamento (campagna, tra l’altro, non ancora indetta) e chiedono «l'immediata cessione da parte dell'attuale proprietà e che si parli con chiarezza alla tifoseria e alla cittadinanza, da parte delle istituzioni e della dirigenza, sul futuro del Messina».